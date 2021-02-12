Гари Фест — О курсе, личном бренде и целях

Гари Фест – Самый высокооплачиваемый эксперт по личному бренду в России и СНГ, в ходе интервью мы узнаем, откуда зародилась идея стать экспертом по личному бренду, зачем он создал авторский курс и какие цели и задачи стоят перед ним.

Какой у вас бэкграунд, как вы пришли в тему Личного Бренда?

С брендами я работаю около 5 лет, конкретно специализироваться только на Личном Бренде и активно в этом развиваться начал после переезда в Москву 2 года назад.

Насколько нам известно, вы запускаете свой авторский курс. Как родилась идея создания курса, чем он уникален?

Идея родилась после того, как я осознал, что у меня стало слишком много клиентов и много запросов, потому что я даю хорошие результаты. И я начал запускать формат наставничества, где я как наставник веду человека до результата и к самостоятельному построению личного бренда, то есть я даю ему опыт и его контролирую. За полгода вывел на доход миллион рублей больше 20 человек. Ко мне стало обращаться настолько много людей, что я поднял цены до миллионов рублей и это дало мне возможность стать самым высокооплачиваем экспертом по личному бренду. К сожалению, я видел боли людей, которые хотели со мной повзаимодействовать, но не могли себе это позволить, особенно это было видно, когда я выступал в конце 2020 года на нескольких мероприятиях и я видел, как после выступлений меня окружали толпы людей и они настолько внимательны были к моим словам, записывали все мои мысли, все мои идеи. И это для меня стало подсказкой, что мне нужно снижать чек и идти в массы. Создание курса стало единственной формой реализации этого запроса. Я не шел к созданию курса ради того, чтобы зарабатывать, я создал такой спрос и такие результаты, от которых люди сами меня выбирали и хотели идти к результатам именно со мной, поэтому и был сделан выбор создать массовый продукт по цене ниже, чем я работал индивидуально или в групповых форматах. Подробнее про идею создания курса вы можете прочитать в моем инстаграм аккаунте https://www.instagram.com/gary.first



Что нужно, чтобы попасть на курс и какие ставите цели для себя?

Рынок подтверждает то, что сейчас моя программа и концепция это одно из лучших решений на рынке для экспертов. Потому что на курсе есть информация о том, как повышать стоимость рабочего часа, про жизнь в балансе, про трансформацию мышления, про репутацию, про популярность и тд. Созданы все условия, чтобы человек стал тем, кем он хочет стать и жил той жизнью, которой хочет жить, благодаря тому, что монетезирует свой твердый навык (например, таргетолог, который настраивает рекламу или маркетолог, который работает со СМИ и тому подобное). Вот именно для людей у которых есть навыки этот курс — решение на сегодняшний день.

В этом году я хочу «зажечь» и трансформировать людей для их реализации и достижения высот более чем 3000 людей.

Приятно осознавать, что вы заряжены на результат не только со стороны финансов, а действительно хотите помочь людям реализовать себя, спасибо Гари за интервью, успехов и удачи, что можете пожелать читателям?



Я советую всегда ставить перед собой новые, глобальные цели! Если ты привык к действующему уровню жизни, доходу, то я советую создать новую цель, которая позволит вырасти во всех отношениях, поэтому если вы хотите большего – приходите ко мне на курс и мы вместе с вами достигнем ее.