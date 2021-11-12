Газпромбанк Лизинг начал рассматривать заявки аграриев по новой госпрограмме Минсельхоза России

Газпромбанк Лизинг включен в программу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по субсидированию аграриев при приобретении высокотехнологичного оборудования и техники. Новая программа льготного лизинга в рамках Постановления Правительства РФ №1313 от 07.08.2021г. предусматривает предоставление скидок до 45% от стоимости имущества.

В частности, российские сельхозпроизводители могут получить субсидию в размере до 45% от стоимости оборудования отечественного производства, до 25% — импортного. Претендовать на единовременную скидку могут компании, занимающиеся производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса при условии осуществления её поставки на экспорт.

Перечень имущества, которое в рамках программы субсидирования можно приобрести в лизинг, включает: насосы, конвейеры, печи, холодильное и морозильное оборудование, машины для очистки и сортировки и проч. Срок договора лизинга должен быть не менее 36 мес.

На реализацию госпрограммы в рамках Постановления Правительства РФ №1313 от 07.08.2021г. предусмотрено 11 млрд рублей на 2022 год.

«Основными целями новой госпрограммы Минсельхоза России являются техническое перевооружение предприятий агропромышленного комплекса и наращивание объемов экспорта сельхозпродукции. Мы расцениваем это как существенную поддержку российских сельхозпроизводителей и планируем принять активное участие в реализации программы субсидирования. Возможность провести модернизацию производства на льготных условиях, повысить качество выпускаемой продукции за счет новейшего оборудования и существенный размер скидки будут по достоинству оценены российским сектором АПК. Только за 9 мес. 2021г. Группа Газпромбанк Лизинг дополнительно предоставила скидки на аванс по различным программам субсидирования в размере 1,3 млрд рублей. Поэтому уверены, новая госпрограмма Минсельхоза России будет крайне востребована среди наших клиентов», — комментирует глава Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.