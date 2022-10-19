Где купить саженцы роз и плодовых деревьев?

Питомник плодовых деревьев, декоративных растений для ландшафтного дизайна и озеленения, роз и других цветочных культур «Садовый микс» занимается выращиванием саженцев на юге России, в Краснодарском крае. Благодаря особым климатическим условиям, плодородию почв и агротехническим мероприятиям специалистов питомника все саженцы, поступающие в продажу, отличаются стопроцентной приживаемостью и устойчивостью к болезням и вредителям. Многие сорта цветов и плодовых деревьев, саженцы которых можно купить в питомнике, отличаются морозостойкостью и пригодны для посадки в средней полосе, а также на севере России. Наиболее благоприятное время для высадки растений – это осень, когда корневая система приживается лучше всего.

Саженцы плодовых деревьев: где купить в питомнике

Питомник выращивает ряд популярных и редких плодовых деревьев и кустарников, среди которых яблони, вишни и черешни, груши, сливы, айва, малина, смородина, жимолость, боярышник, орехи, персиковые и абрикосовые деревья и многие другие разновидности плодовых.

Где купить саженцы роз?

Для создания красивого розария и цветника в питомнике можно выбрать сорта роз разных групп – от популярных чайно-гибридных роз на срезку до кустарниковых и плетистых разновидностей, используемых в ландшафтном дизайне и садово-парковом хозяйстве наряду с другими декоративными растениями, обильно цветущими практически весь сезон.

Среди декоративных растений можно выделить можжевельники, многочисленные сорта сирени самой разной окраски, в том числе редких сортов (от нежно-кремовой до розовой и лиловой расцветки с махровыми цветками), несколько сортов чубушника, самшиты и другие растения, широко используемые для украшения сада, озеленения городских улиц, парков и скверов.

Заказать саженцы в питомнике в Краснодарском крае можно, позвонив по указанному на сайте ЛПХ «Садовый Микс» телефону или написав на почту. Также можно самостоятельно выбрать нужные культуры из каталога растений и оформить заказ на сайте. Здесь представлен широкий ассортимент плодовых, цветочных и декоративных растений. Осуществляется доставка по России через почтовые организации.