GDU проводит мероприятие по запуску новой полностью автономной системы осмотра дронов

Способы применения дронов постоянно расширяются от первоначальных кратковременных режимов с перерывами до ежедневных и непрерывных. Тем не менее, дроны по-прежнему не могут обходиться без операторов (для управления полетом, технического обслуживания и подзарядки), все это противоречит концепции, что эти полеты являются полностью «беспилотными». Все более заметные ограничения в области технической подготовки, расходов на персонал и управления стали основными факторами, сдерживающими расширение этого сектора. 12 июля 2022 года компания GDU-Tech Co., Ltd. провела новую пресс-конференцию на тему «Лидерство в строительстве инфраструктуры низковысотного воздушного пространства» и представила профессиональный четырехвинтовой дрон S400, и автоматическую док-станцию K01, разработанную для всех вариантов применения, чтобы сделать все их беспилотными.

Инициировано внедрение дорожной карты «1 + N»

На этом мероприятии компания GDU объявила о начале реализации «дорожной карты 1 + N», в рамках которой компания будет разрабатывать полезные нагрузки, программное обеспечение и системы, способные по-настоящему решить основные проблемы, с которыми сталкивается каждая отрасль, использующая дроны. Решения будут основаны на фактических потребностях с использованием одной общей платформы дронов (БПЛА S400 и автоматической док-станции K01), обрабатывающей все возможные сценарии вертикального применения (такие как электроснабжение, помощь при пожаре и т.д.), превращая дрон в инструмент, способный решать практические проблемы.

Шесть ключевых преимуществБПЛА S400

Руководитель отдела исследований и разработок компании GDU Сюэ Юань (Xue Yuan) подробно описал шесть преимуществ S400. Современная сетевая релейная технология реле, которая в условиях слабости или отсутствия сигнала может расширить сферу применения системы с использованием дронов S400 в качестве сигнального реле, радиолокационный прием миллиметровых волн для обхода препятствий во всех направлениях; продолжительность работы 63 минуты, обеспечивающая более широкий диапазон операций; тепловизионная камера 1K ultra HD с разрешением 1280*1024 пикселей; квадросенсорная камера с вычислительной мощностью 21T, способная значительно повысить операционную скорость и точность распознавания целей; устройство портативное и легко помещается в рюкзак.

Две отличительные черты K01, благодаря которым док-станция и дрон становятся по-настоящему «беспилотными»

Двумя отличительными чертами автоматизированной док-станции K01 являются интегрированная конструкция с дроном S400 и крышкой выдвижного люка с защитой от снега и льда, расширяющая сценарии применения. Весь аппарат соответствует уровню защиты IP54, обеспечивая его нормальную работу в диапазоне от -35 до +35°C. Оснащенный метеорологической станцией, а также внутренними и внешними камерами, он может обеспечивать круглосуточный дистанционный контроль в режиме реального времени.