Генеральный директор «Интерлизинг» Сергей Савинов возглавил Комитет по фондированию ОЛА

Генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов вошел в состав Совета Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА), заняв пост вице-президента.

Под его руководством создан Комитет по фондированию, который станет центром компетенций по развитию и популяризации инструментов для устойчивого финансирования лизинговых компаний.

Среди основных задач Комитета – формирование благоприятных условий для выпуска облигаций, обеспеченных лизинговыми активами, разработка рекомендаций для институциональных и частных инвесторов по фондированию лизингового бизнеса, представление позиции ОЛА в государственных органах и ассоциациях, рейтинговых агентствах по вопросам финансирования деятельности лизинговых компаний и др.

Сергей Савинов родился в 1985 году в Московской области. В 2006 г. закончил Государственный Университет Управления по специальности «Мировая экономика», а в 2010 году — Московский финансово-юридический университет по специальности «Гражданское право». В 2018 году перешел в компанию «Интерлизинг» на позицию директора по финансам и развитию, но вскоре был назначен на пост генерального директора. Опыт работы в лизинговой отрасли более 10 лет. Опыт организации размещения облигационных займов лизинговых компаний на сумму более 15 млрд рублей среди частных и институциональных инвесторов. Выпуск облигаций, обеспеченных лизинговыми платежами, на сумму 2,2 млрд рублей.

Компания «Интерлизинг» — федеральная лизинговая компания, основанная в 1999 году. Работает с предприятиями различной специализации и обеспечивает юридические лица и ИП транспортом, техникой и оборудованием. «Интерлизинг» является официальным участником Объединенной лизинговой ассоциации с 2002 года.

СПРАВКА

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) была создана в 1999 году и на данный момент является крупнейшим в России отраслевым объединением. Среди участников ассоциации — лизинговые и страховые компании, а также другие профильные организации.

ОЛА занимается развитием лизинга в России, формирует высокие отраслевые стандарты, взаимодействует с представителями власти и другими ассоциациями, предоставляет своим участникам консультационные услуги. Кроме того, ассоциация уделяет большое внимание развитию международных связей и входит в состав Европейской конфедерации лизинговых ассоциаций Leaseurope.