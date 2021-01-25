Генпрокуратура проведет проверку законности назначения Игоря Грекова вице-губернатором Рязанской области

Как сообщает портал «Аргументы недели», депутат Госдумы Денис Парфенов официально запросил в Генеральной прокуратуре проверку на законность назначения на должность вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Соответствующий запрос он отправил и в адрес Губернатора региона Николая Любимова. По словам депутата, заслуживают самого пристального внимания некоторые факты биографии и деятельности господина Грекова, которые получили распространение в СМИ.

Депутат отметил в своем запросе, что человек с данными, полностью идентичными данным Игоря Грекова, в 2001 году был судим по статье 159 ч.3(б) (в предыдущей редакции УК РФ это «Мошенничество в крупном размере»). Данный человек был приговорен Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону к трем годам лишения свободы.

По мнению Дениса Парфенова, необходимо проверить данную информацию, после чего дать оценку допустимости пребывания человека с имеющейся судимостью в должности вице-губернатора. Он напомнил, что данная должность предполагает допуск 2 формы к документам, составляющим государственную тайну. Кроме того, Денис Парфенов попросил Генеральную прокуратуру в лице Игоря Краснова провести проверку на предмет законности некоторых принятых Игорем Грековым исполнительных решений, а также изучить данные об его вероятных криминальных и коррупционных действиях, в том числе, во время работы вице-губернатором Рязанской области. В своем запросе депутат приводит перечень материалов в СМИ на данную тему.