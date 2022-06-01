Героев ВОВ из России и Казахстана вспомнили участники международной конференции в Оренбурге

27 мая 2022 г. в приграничном городе прошла Международная конференция «Боевое братство народов России и Казахстана в годы Великой Отечественной войны», посвященная 100-летию со дня рождения Героев Советского Союза Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова. Ее слушателями стали студенты-историки Оренбургского госуниверситета, воспитанники Оренбургской кадетской школы (Россия) и курсанты Военного института Сил воздушной обороны Республики Казахстан.

Международная площадка была организована совместно АНО «Содружество народов Евразии», Ассоциацией казахов Оренбуржья и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

Перед коллегами и молодым поколением выступили и. о. Представителя МИД России в г. Оренбурге Андрей Хибаков, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, проректор Актюбинского университета Рахым Бекназаров, директор Департамента Западно-Казахстанского университета Олег Юров, историки Равиля Хисамутдинова (Оренбург), Роза Жаркынбаева (Алматы), Мурат Сдыков (Уральск), педагоги, музейные работники, общественные деятели.

Они осветили вклад союзных республик в борьбу с фашизмом, роль советского интернационализма и дружбы народов в Победе над разрушительной идеологией национального превосходства и исключительности. Особое внимание было уделено вопросам увековечивания общих героев Великой Отечественной войны, современным формам и задачам военно-мемориальной и поисковой работы.

Так, Оренбуржье бережно хранит память о казахских выпускниках своего прославленного авиационного училища, которые сражались бок о бок с представителями других народов многонационального Советского Союза. В ноябре 1941 г. штурман Ташмухамед Байджигитов и командир корабля Георгий Зязин не вернулись с разведывательного вылета на аэрофотосъемку вражеских позиций в рамках подготовки советского контрнаступления под Москвой. В мае 1942 г. в воздушном бою над Украиной погиб летчик-истребитель Зият Ахметов. В декабре 1942 г. будущий Герой Советского Союза, пилот Нуркен Абдиров и воздушный стрелок Александр Комиссаров на горящем штурмовике врезались в колонну немецких танков, не давая врагу остановить наше продвижение под Сталинградом. В июне 1944 г. за освобождение Белоруссии отдали свои жизни летчик Шайкен Орынбеков и воздушный стрелок Александр Дмитриев. Навсегда в летопись Оренбургского авиаучилища вписаны славные имена дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, орденоносцев Мухамедьяра Асылбекова, Байтурсуна Есеркепова, Абике Шийкинбаева и др.

По инициативе Ассоциации казахов Оренбуржья была запущена акция «Казахские батыры Бессмертного полка» с рассказами родственников о своих предках – участниках Великой Отечественной войны, которая быстро набрала популярность, вышла за пределы региона и стала по-настоящему международной.

В свою очередь, в казахстанском Уральске на юбилейный год 100-летия со дня рождения запланированы многочисленные мемориальные мероприятия в Музее Героя Советского Союза Маншук Маметовой, которая в октябре 1943 г. при обороне высоты в Псковской области осталась одна из пулеметного расчета, тяжело раненой уничтожила 70 солдат противника и пала смертью храбрых. Готовится электронное издание книги о боевом пути героических 100-й и 101-й стрелковых бригад, сформированных в Казахстане.

Все это создает уверенность, что и будущим поколениям будет передана эстафета памяти о боевом братстве и дружбе народов России и Казахстана, которые закалились и окрепли в совместных испытаниях борьбы с нацизмом.