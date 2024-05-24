Гетеропереход в июне: Huasun на SNEC PV Power Expo и Intersolar Europe 2024

Фотоэлектрическая отрасль вступает в новую эру высококачественного развития, отмеченную как возможностями, так и сложностями. Технология гетероперехода (HJT) стала основной движущей силой развития солнечной энергетики благодаря высокой эффективности, надежности, увеличению выработки электроэнергии и низкому углеродному следу.

Будучи крупнейшим в мире производителем HJT, Huasun Energy последовательно расширяет границы технологии HJT, представляя новаторские продукты, такие как первый в отрасли прямоугольный модуль HJT и модуль Zero Busbar (0BB).

В июне этого года Huasun представит свою ведущую технологию HJT и самые современные продукты на двух ведущих международных выставках солнечной энергии: sNEC PV Power Expo и Intersolar Europe. Посетители смогут увидеть флагманские пластины, ячейки и модули HJT серии Huasun Himalaya G12-132 и Everest G12R. Кроме того, Huasun представит свои последние инновации в гетеропереходе, подчеркнув их применение в различных фотоэлектрических сценариях, включая крупномасштабные коммунальные, коммерческие и промышленные, жилые крыши, морские и вертикальные установки.

Huasun также отметит свой «Гетеропереход в июне» двумя эксклюзивными мероприятиями: семинаром и гала-вечером HJT в Китае и Европе.