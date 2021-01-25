ГК ИнтерСтрой построит в Севастополе ЖК Ореховый с квартирами от 4.1 млн руб

В Севастополе началась реализация проекта нового жилого комплекса «Ореховый». Новостройка от группы компаний ИнтерСтрой расположена в Нахимовском районе, в верхней части улицы Горпищенко, в 5 минутах езды от исторического комплекса Сапун-гора и 10 минутах от Малахова кургана.

В ЖК «Ореховый» покупателям предлагается большой выбор планировок различных форматов: студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с высотой потолков 2,7 м. При этом можно подобрать вариант однокомнатной площадью больше 60 кв.м. В квартирах запроектированы балконы и просторные лоджии с панорамными видами. Самый доступный лот – квартира за 4,1 млн рублей. Стоимость квадратного метра начинается с 85 000 рублей.

В доме предусмотрены индивидуальные кладовые помещения для хранения сезонных вещей за пределами квартиры. В ЖК учтены интересы автовладельцев — к моменту ввода дома в эксплуатацию будет построен крытый паркинг.

Таким образом, проект объединяет жилой дом высотой 9 этажей из четырёх секций с благоустроенной придомовой территорией, детской и спортивной площадкой, паркингом, гостевыми автостоянками. На границе территории ЖК есть участок лесного массива из крымской сосны.

В прилегающем микрорайоне действуют свои детские сады, школы, поликлиники, магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры. К ЖК ведут удобные подъездные пути, работает общественный транспорт.

Изучить планировки ЖК «Ореховый», получить консультацию менеджера можно на официальном сайте ИнтерСтрой. Застройщик реализует квартиры без посредников. Предоставляется ипотека от банков с долей государственного капитала, а также беспроцентная рассрочка. Ввод в эксплуатацию ЖК Ореховый запланирован на конец 2022 года.