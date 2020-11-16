ГК МИЦ и Яндекс планируют совместно развивать облачные сервисы

Группа компаний МИЦ и Яндекс будут совместно развивать облачные и гео-сервисы, говорится на сайте ГК МИЦ. Компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В числе других совместных направлений работы – реализация проектов в сфере коммерческих коммуникаций.

Глава Совета директоров ГК МИЦ Андрей Рябинский выразил надежду на активное и плодотворное взаимодействие с компанией. По его словам, уникальная возможность для развития сервисов, улучшения обработки данных.

Рябинский также отметил, что для IT-специалистов МИЦ совместная работа с Яндексом станет вызовом.