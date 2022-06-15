ГК «Выездной Банкет» провела в шале «SostoЯниЯ House Moscow» мероприятие «Ивент-Туса»

«Время объединяться!» – под таким девизом 07 июня 2022 года прошло яркое мероприятие «Ивент-Туса», которое объединило представителей ивент-индустрии в загородном шале «SostoЯниЯ House Moscow». Организовала и провела событие Группа компаний «Выездной Банкет» / viezdnoy-banket.ru. Организаторы встречи вышли за рамки привычной конференции в официальном стиле и создали свой формат – на свежем воздухе, вдали от мегаполиса, в неформальной, дружеской обстановке.

На территории «SostoЯниЯ House Moscow» расположились четыре сцены для спикеров, уличный фестиваль еды и лаунж-зона на мягких пуфах под открытым небом. Музыкальное сопровождение было так же, как и тематика встречи, разнообразное и интересное – кавер-группа, битбокс, гитара, диджей и фортепьяно.

Спикеры в комфортном формате диалога поговорили с участниками на разные темы: свадебные площадки и состояние свадебного международного рынка, трафик, маркетинг и каналы эффективного продвижения, управление финансами и пополнение оборотных средств, задачи технического директора, тайм-менеджмент, как не выгореть на любимой работе и обо всем, что волнует индустрию здесь и сейчас.

Духовное пространство «Комната самопознания» открыло для многих участников путь к себе. Они побывали на медитации, дыхательной йоге, гвоздестоянии, хатха-йоге, звукотерапии поющими тибетскими чашами, узнали, где брать ресурс, и в завершение побывали на чайной церемонии.

Никита Щербинин, основатель и директор Группы компаний «Выездной Банкет»:

«Несмотря на то, что ивент-индустрия испытывает трудные времена, многие проекты отменяются или переносятся, бюджеты уменьшаются, мы решили создать уникальное пространство и мероприятие «Ивент-Туса», на котором собрали представителей ивент-индустрии и всех причастных к ней. Целью стало объединение, обмен опытом и мыслями о том, как идти вперед, несмотря на обстоятельства! Я всегда хотел создать неформальное комьюнити экспертов ивент-индустрии, людей, которые горят своим делом, хотят развиваться, и у меня вместе с моей командой это получилось!»

«Ивент-Туса» собрала более 200 гостей – экспертов, профессионалов своего дела, объединенных философией, общими ценностями, новыми идеями и предложениями по развитию ивент-индустрии. Среди спикеров и гостей были: Алексей Майоров – IWA, международная свадебная ассоциация, Андрей Шешенин – Event University, Олег Новиченко – финансы, Александр Маркелов – ТОП-10 ведущих, Алена Бутырина – эксперт по управлению мышлением, Виталий Колганов – Школа Ивент-Диджеев, Мартынов Максим – CEO MAX \ MAX режиссёр, креативный продюсер, Екатерина Коляда – АКМР, директор Премии «Медиа-Менеджер России», Олег Кузин – руководитель Гильдии режиссёров, Александр Шумович – CEO Eventum Premo, Оксана Дрибас – OKO EVENTS, продюсер, Александр Исмаилов – основатель VEDU CLUB, Мария Ильина – фотограф, проект ВМЕСТЕ, Анастасия Трохинина – служба координаторов, Тимур Шарипов – EVENT People, Даниил Радаев – иллюзионист, Игорь Лютенко – CEO Шармол, Светлана Кот – фотограф, представитель компании «Свадебный портал №1», Роман Кожаев – TОП-5 ведущих мероприятий в России, Юра Вин-Гин – сценарно-креативное бюро «Win-Gin Creative», Ольга Йога-Дзен – йога-тичер, проводник.

Участники обменялись опытом, знаниями и предложениями, обсудили наболевшие вопросы и отлично провели время в уютном кругу единомышленников.

Ссылки: в-банкет.рф, viezdnoy-banket.ru, shale-dom.ru, sostoyania.ru

Автор: Красова Анна

Фото: Александра Аверкова, Элина Ларченкова, Игнат Купряшин, Максим Евмененко