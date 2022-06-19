Глава девелоперской группы «Кортрос» рассказал об инновационной разработке компании, примененной в Екатеринбурге

Экономика
19 июня 2022

Глава девелоперской группы «Кортрос» Вениамин Голубицкий принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Голубицкий заявил, что прекращение поставок по импорту не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на работу сектора жилищного строительства. Доля импорта не превышает 10, максимум 15%, никак не более.

Перекрытие импорта не доставит российскому строительному бизнесу значительных хлопот, поскольку в структуре этих 15% нет критически важных и, что самое главное, незаменимых позиций. Недостающие стройматериалы и оборудование будет несложно восстановить собственными силами или сменой поставщиков, говорит Голубицкий.

По его мнению, Россия должна идти не только по пути импортозамещения и переориентирования на закупки в дружественных странах, но и серьёзно заниматься развитием своих инновационных технологий, и основанного на них отечественного промышленного производства.

Примером такого подхода, считает глава «Кортрос», может служить использование руководимым им предприятием солнечных облицовочных панелей при застройке Академического района в Екатеринбурге. Данную разработку компания реализовала в кооперации со своими партнерами. Эти панели мало того, что вырабатывают энергию, они ещё и благодаря своим эстетическим свойствам служат украшением зданий. Применение собственных разработок привело к снижению на 30-40%. коммунальных платежей жильцов домов «Кортрос».

Можно здесь упомянуть и собственные разработки компании по рекуперации, по накопительным мощностям в зданиях. Девелопером ведётся активная работа и по внедрению технологии «умного» дома.

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