Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел встречу со студентами, рассказав им о текущей политической ситуации в республике и в России в целом. Кроме того, участники встречи обсудили работу органов республиканской власти.

Так, Калиматов рассказал о большой ответственности, которая возлагается на каждого сформировавшимся сегодня политическим контекстом. По его словам, сейчас негласная война против России ведется всем западным миром. В крупных геополитических играх Украина – это всего лишь разменная монета. Главная цель врагов России – ее ослабление и зависимость от США и их европейских сателлитов. Однако такое положение вещей не устраивает российского лидера Владимира Путина, которому сегодня как никогда нужна поддержка каждого россиянина. Именно по этой причине каждому, где бы он не трудился, необходимо прилагать максимум усилий для как можно более эффективного исполнения своих обязанностей.

Калиматов напомнил, что Ингушетии требуются квалифицированные специалисты среднего звена, программисты, инженеры. При выборе профессии Глава Республики посоветовал студентам ориентироваться на текущий запрос.