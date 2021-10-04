Глава Росприроднадзора предложила новый подход к выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых

Общество
4 октября 2021

Лицензии на добычу полезных ископаемых должны выдаваться в соответствии с подходом, который глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала разумным регулированием. Об этом руководитель ведомства заявила в недавнем интервью.

Так, по мнению Радионовой, получателями лицензий на добычу полезных ископаемых должны становиться лишь компании, у которых есть банковские гарантии или финансовая подушка. Такие компании должны иметь в своем арсенале необходимые технологии и своевременно осуществлять рекультивацию.

Упомянула в данном контексте Радионова и о лесах Алтайского края, которые являются национальным богатством – в этом регионе выдача лицензий должна быть единичной.

Радионова напомнила недавний случай в Башкирии как пример бездумной выдачи лицензий. Ведение местным ИП грязного бизнеса нанесло экологический ущерб в размере 604 млн руб. И, главное, говорит Радионова, отсутствуют реальные возможности возмещения причиненного ущерба, поскольку речь идет об огромных суммах, выплатить которые ИП не в состоянии. Хотя этическая составляющая все равно важна, подчеркивает Радионова.

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