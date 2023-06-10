Глава Росрыболовства: «Уверен, что «Норникель» все обязательства по восстановлению рыбных запасов выполнит»

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (дочернее предприятие «Норникеля») 9 июня произвела зарыбление реки Енисей молодью сибирского осетра. Это первый из последующих регулярных выпусков мальков ценных рыб, запланированных в рамках соглашения с Росрыболовством о возмещении вреда, причиненного водной экосистеме Красноярского края в результате техногенной аварии в мае 2020 года.

В большое плавание по Енисею сегодня отправились 440 тысяч отборных мальков сибирского осетра. Впрочем, такими экологическими мероприятиями здешнее население не удивишь — начиная с 2016 года тот же «Норникель» выпустил в Енисей уже порядка 2 млн штук молоди ценных видов рыб, в том числе, краснокнижных. Однако сегодняшний запуск все же особый: он знаменует начало активной фазы реализации заключенного год назад соглашения по восстановлению водных биоресурсов между НТЭК и Федеральным агентством по рыболовству. «Уверен, что компания «Норникель» все свои обязательства в рамках возмещению рыбных запасов выполнит. Вместе нам все по плечу, и те планы, которые мы перед собой поставили после аварии, будут нами исполнены. Отрадно, что уже началась практическая реализация соглашения между «Норникелем» и Росрыболовством. Сегодня состоялся первый выпуск сибирского осетра, и мы надеемся, что эти выпуски будут продолжены в том объеме, о котором мы договаривались», — прокомментировал сегодняшнее мероприятие глава Росрыболовства Илья Шестаков.

А объемы, о которых договаривались стороны в мировом соглашении, весьма и весьма внушительные. Судите сами: в ближайшие 10 лет «Норникель» обязуется ежегодно пополнять Енисей тремя миллионами мальков осетра. А последующие 17 лет, вплоть до 2050 года, ГМК будет производить активное зарыбление рек и озер Норило-Пясинского района — это еще почти 30 млн экземпляров молоди ценных видов рыб ежегодно. Другими словами, программа «Норникеля» по искусственному воспроизводству водных биоресурсов очень объемная и рассчитана на долгосрочный период.

Стоит напомнить, что по инициативе самой ГМК в мировое соглашение был включен дополнительный пункт о сопровождении всех мер по восстановлению биоразнообразия региона независимыми научными исследованиями экспертов ФГБНУ «ВНИРО». Финансирование этих работ тоже берет на себя «Норникель». Так что, по большому счету, на ближайшие четверть века эта область российской науки получила надежного инвестора в лице горно-металлургического гиганта. «Исследовательская часть является неотъемлемой частью данного мирового соглашения. И это действительно важно, потому что последние годы, к сожалению, на научную базу у нас не так много уходило сил и средств. Отрадно, что частная компания будет спонсировать и продвигать научно-исследовательскую работу в данном регионе», — считает управляющий партнер Agro and food communications Илья Березнюк.

Закономерным итогом всех мероприятий, реализуемых в рамках соглашения, будет полное восстановление состояния водных биоресурсов и их поддержание на уровнях, обеспечивающих максимальную устойчивую добычу и биологическое разнообразие. «Уверен, что совместная с Росрыболовством работа по восстановлению биоресурсов принесет плоды. Рыба, которая вырастет из этих мальков и тех, что мы запустим в дальнейшем, будет по-прежнему ценной, но перестанет быть редкой. Это станет плодотворным результатом нашего сотрудничества», — прокомментировал вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.