Global Times: Китай прокладывает свой собственный путь к модернизации

Китай в воскресенье подробно изложил свой собственный подход к достижению модернизации. Коммунистическая партия Китая (КПК) поставила перед собой цель возглавить национальные усилия, направленные на ускорение создания новой модели развития и достижение высококачественного развития.

Научный социализм вновь доказал свою жизнеспособность в Китае в XXI веке, а модернизация китайского типа предоставила человечеству новый вариант для реализации модернизации, заявил в воскресенье Си Цзиньпин в докладе на открытии 20-го Всекитайского съезда КПК.

«С сегодняшнего дня главной задачей КПК будет вести за собой китайский народ из всех этнических групп в рамках совместных усилий, нацеленных на достижение второй цели столетия, заключающейся в превращении Китая в великую современную во всех отношениях социалистическую страну и содействии возрождению китайской нации по всем направлениям посредством следования по китайскому пути модернизации», — заявил он.

Ключевой съезд КПК закладывает основы для более экологичного, справедливого, надежного и инновационного роста страны на ближайшие годы, а от процветания Китая в большей степени, чем когда-либо, будет зависеть вся мировая экономика.

Новый вариант модернизации

Китайский путь к модернизации, одна из ключевых тем доклада Си Цзиньпина, с которым он выступил в воскресенье на первом заседании съезда, почти мгновенно стал модной фразой, разлетевшейся по всему миру.

В своем докладе Си Цзиньпин подтвердил, что модернизация Китая — это социалистическая модернизация, проводимая под руководством КПК. Модернизация Китая — это поддержка огромного населения, всеобщего процветания, материального и культурно-этического благополучия, гармонии между человеком и природой и мирного развития, подчеркнул глава КНР, добавив, что программа предлагает человечеству «новую возможность» для достижения модернизации.

Бывший вице-директор Пекинской ассоциации экономических операций Тянь Юнь (Tian Yun) отметил в воскресенье в комментариях для Global Times, что в своей вступительной речи Си Цзиньпин впервые сделал акцент на китайской модели модернизации и определил ее в качестве основной миссии КПК на новом пути в новую эру.

«19-й Всекитайский съезд КПК наметил направление для модернизации китайского типа, но эта концепция до сих пор оставалась туманной. Поскольку провести модернизацию в контексте технических стандартов Всемирного банка очень сложно, учитывая уникальную ситуацию и особенности китайской экономики, в представленном в воскресенье докладе эта концепция получила дальнейшее развитие и дополнительные коннотации», — заявил г-н Тянь.

Он высоко оценил китайскую модель модернизации, которая, по его словам, предлагает новую парадигму в эпоху глобализации.

Китай придерживается правильного курса экономической глобализации. Си Цзиньпин заявил, что он привержен сотрудничеству с другими странами в целях создания благоприятных международных условий для развития и создания новых движущих сил глобального роста.

Пять аспектов, воплощенных в определении китайской модели модернизации, лежат в основе пути Китая к достижению второй цели столетия, и когда эта цель будет достигнута, она может ознаменовать собой беспрецедентное достижение в истории человечества и «фундаментальный поворот в мировом ландшафте», заявил в воскресенье специальный консультант исследовательской группы Государственного совета Яо Цзинъюань (Yao Jingyuan).