Global Times: КПК завершила съезд с «уверенностью в том, что сможет творить новые чудеса»

В субботу в Пекине успешно завершился недельный 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), на котором было отмечено, что утверждение ключевой позиции товарища Си Цзиньпина в ЦК партии и в партии в целом, а также руководящей роли «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» вывели возрождение китайского народа на «необратимый исторический курс».

Утверждение ключевого положения товарища Си Цзиньпина в ЦК партии и в партии в целом, а также руководящей роли «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» представляет собой важное политическое достижение партии в новую эпоху и является решающим фактором исторических успехов и перемен в деле партии и страны, отметил съезд.

Он призвал всех членов партии глубоко осознать решающее значение этого важнейшего достижения, более добросовестно отстаивать ключевую позицию товарища Си Цзиньпина в ЦК партии и в партии в целом, поддерживать авторитет ЦК и его централизованное, единое руководство, полностью претворить в жизнь «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» и строго следовать линии ЦК партии с товарищем Си Цзиньпином во главе в мышлении, политической позиции и действиях.

Китайские аналитики заявили, что резолюции, принятые на съезде, показывают, что партия полностью готова к новому этапу и имеет более широкие и современные представления и идеи по вопросам управления, развития, ключевых задач и мирового порядка.

Съезд КПК достиг своих целей, состоящих в объединении мышления, укреплении доверия, планировании курса и поднятии боевого духа, заявил Си Цзиньпин 2338 делегатам и специально приглашенным участникам, присутствовавшим в субботу на заключительном заседании недельного съезда в Доме народных собраний в Пекине. «Это был конгресс, на котором мы высоко держали наше знамя, объединяли наши силы и призывали к солидарности и преданности делу».

Важная историческая веха

«Мы убеждены в том, что все решения и планы съезда и все его итоги будут играть важную роль в направлении и поддержании наших усилий по построению современной во всех отношениях социалистической страны, содействовать всестороннему национальному возрождению и способствовать новым победам социализма с китайскими особенностями», — заявил Си Цзиньпин на заключительном заседании.

«Доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва, принятый на съезде, является квинтэссенцией мудрости партии и народа. Это политическая декларация и программа действий партии, призванная объединить все этнические группы китайского народа и вести его за собой к новым успехам социализма с китайскими особенностями. Это руководящий марксистский документ», — говорится в принятой резолюции по докладу.

Согласно принятой резолюции о внесении поправок в Устав партии, «Съезд единогласно согласился с тем, что новые положения «Идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи», появившиеся после 19-го Всекитайского съезда партии, должны быть включены в Устав партии, чтобы лучше отразить основной вклад Центрального комитета во главе с товарищем Си Цзиньпином в дело обновления партии в теоретических, практических и административно-организационных вопросах».

Съезд отметил, что на церемонии, посвященной столетию Коммунистической партии Китая, товарищ Си Цзиньпин торжественно заявил от имени партии и народа, что мы реализовали цель первого столетия, заключающуюся в построении среднезажиточного во всех отношениях общества, и сейчас уверенно движемся к достижению цели второго столетия, состоящей в превращении Китая в великую современную во всех отношениях социалистическую страну. Устав партии пересматривается с учетом этого, говорится в резолюции.

Чжан Шухуа (Zhang Shuhua), директор Института политологии Китайской академии общественных наук, сказал в субботу изданию Global Times, что в последних резолюциях всесторонне отражены и закреплены все политические, теоретические и идеологические достижения КПК за последнее десятилетие после 18-го Всекитайского съезда КПК.

Чжан Сисянь (Zhang Xixian), профессор Партийной школы ЦК КПК в Пекине, сказал в субботу Global Times, что резолюция о внесении поправок в Устав партии является «отправной точкой для КПК для достижения цели второго столетия и укрепления партийного строительства. Это основополагающая веха, определяющая требования к развитию, модели, направление и судьбу партии на ее пути к достижению цели, которая должна быть достигнута в середине этого столетия».

Согласно принятой резолюции о внесении поправок в Устав партии, съезд постановил включить в Устав партии положения об «изначальных устремлениях и основополагающей задаче партии, ее основных достижениях и историческом опыте за последнее столетие», а также «основных социалистических экономических системах, включая систему, при которой общественная собственность является основой, а различные формы собственности развиваются совместно, систему, при которой распределение по труду является основой, а различные формы распределения существуют наряду с ней, и социалистическую рыночную экономику, которые являются важными столпами социализма с китайскими особенностями».

Съезд также постановил внести в Устав партии такие положения, как «укрепление нашего боевого духа и усиление нашей боеспособности» и «постепенное достижение цели всеобщего процветания», а также «следование по пути социалистического верховенства права с китайскими особенностями и развитие более широкой, полной и прочной всенародной демократии».

По мнению аналитиков, все это свидетельствует о том, что КПК идет в ногу со временем, поскольку все эти положения, которые будут внесены в Устав партии, отражают знания, опыт и понимание, накопленные партией в процессе руководства и преодоления трудностей за последние 10 лет, а также точно выражают ключевые требования китайского народа и основные задачи, которые будут стоять перед партией в будущем.

Например, выделение в резолюции «укрепления нашего боевого духа» демонстрирует четкий подход к проблемам, с которыми партия столкнулась за последние пять лет и с которыми столкнется в будущем, заявил профессор политологии Университета Цинхуа Ян Сюэдун (Yang Xuedong).

«Сталкиваясь с более сложной ситуацией, нам необходимо вести более напряженную борьбу для достижения амбициозных целей, таких как построение современной во всех отношениях социалистической страны и национальное возрождение», — заявил г-н Ян в субботу в интервью изданию Global Times.

Съезд также постановил включить в Устав партии такие положения, как «укрепление политической лояльности в вооруженных силах, усиление армии посредством реформ, науки и техники, подготовки кадров и управления вооруженными силами в соответствии с законом; доведение уровня вооруженных сил до мировых стандартов; полное, добросовестное и решительное претворение в жизнь политики «Одна страна, две системы»; решительное противодействие и сдерживание сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня»».

«Эти изменения подтверждают приверженность партии делу создания сильной армии с китайскими особенностями, достижению устойчивого и неуклонного прогресса в осуществлении политики «Одна страна, две системы», делу воссоединения народа, делу построения человеческого сообщества с общим будущим и руководству прогрессом человечества», говорится в резолюции.

Глобальное видение

КПК не только заботится о развитии и судьбе Китая, но и имеет более широкое видение относительно своего вклада в построение лучшего мира для всего человечества. Согласно принятой резолюции, съезд постановил включить в Устав партии положения об «уважении общечеловеческих ценностей мира, развития, справедливости, верховенства права, демократии и свободы, а также о содействии построению открытого, инклюзивного, экологичного и прекрасного общества, в котором царят прочный мир, всеобщая безопасность и всеобщее процветание».

Эти изменения подтверждают приверженность партии делу создания сильной армии с китайскими особенностями, достижению устойчивого и неуклонного прогресса в осуществлении политики «Одна страна, две системы», делу воссоединения народа, делу построения человеческого сообщества с общим будущим и руководству прогрессом человечества, говорится в резолюции.

Ван Ивэй (Wang Yiwei), директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь, сказал изданию Global Times, что это свидетельствует о том, что КПК не только руководствуется своими первоначальными устремлениями и задачей добиваться счастья для китайского народа и возрождения китайской нации, но и «имеет более широкую идею добиваться прогресса для человечества и стремиться к «Великой гармонии» («Датун» по-китайски, идеальное общество без войны и неравенства в китайской культуре) для всего мира», потому что чем больше сила, тем больше ответственность.

По мнению экспертов, Китай выходит или уже вышел в центр международной арены, поэтому КПК должна иметь более широкую идею на более высоком уровне, чтобы включать, а не исключать различные ценности, разделяемые разными странами по всему миру, и строить человеческое сообщество с общим будущим.