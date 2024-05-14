Глобальная новостная и издательская платформа Gnomi создала программу платной журналистики

Приложение Gnomi, предназначенное для глобального сбора новостей с целью расширения возможностей ведения глобального диалога благодаря прозрачному обмену информацией, запускает Программу платной журналистики. Смелая новая инициатива приглашает известных независимых писателей, журналистов и лидеров мнений размещать и монетизировать оригинальный контент на платформе.

Этот контент дополнит основной поток глобальных новостей Gnomi, который использует технологию машинного обучения для перевода новостей из 22 стран с самым высоким ВВП на более чем 11 языков в режиме реального времени.

Начиная с сегодняшнего дня Программа платной журналистики Gnomi принимает заявки от опытных писателей, журналистов и лидеров мнений, которые развивают цифровое сообщество благодаря своему опыту и ищут пути распространения оригинального контента, отражающего их уникальную точку зрения. Авторы могут вносить свой вклад в широкий спектр категорий, таких как здравоохранение, политика, развлечения, спорт, бизнес, образ жизни, наука и т. д., следуя основным правилам сообщества. Команда Gnomi тщательно рассмотрит каждую заявку и проинформирует заявителя о его статусе в течение 2-5 рабочих дней. После принятия автор сможет обсудить справедливые расценки за статью.

«Медиаиндустрия столкнулась с беспрецедентным кризисом, когда в результате массовых увольнений талантливые журналисты оказываются в состоянии неопределенности, но по мнению Gnomi отличные тексты и мнения талантливых авторов не должны сдерживаться возможностями традиционных изданий, — говорит Eva Cicinyte (Ева Цицините), генеральный директор и основатель Gnomi App. — Мы верим в силу независимой журналистики и создали передовую платформу, которая позволяет авторам контролировать свой контент, напрямую общаться со своей аудиторией и при этом зарабатывать деньги. Мы возвращаем власть в руки журналиста. Как лучше всего показать ценность нашей платформы? Мы надеемся расширить наше сообщество Gnomi, увеличив индивидуальные аудитории яркой сети авторов, которые увлечены написанием статей».