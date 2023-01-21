Глобальный обзор 2022: GWM расширила глобальное присутствие благодаря Forest Ecosystem 

Шестнадцатого января вышел в свет документальный фильм о GWM, в котором рассказывается о преимуществах компании в области гибридов, аккумуляторных батарей, интеллектуализации и глобального стратегического охвата.

В 2022 году компания GWM неуклонно продвигала стратегию глобализации через экосистему Forest Ecosystem, несмотря на постоянное воздействие на мировой авторынок неблагоприятных факторов, таких как проблемы в цепочках поставок и пандемия.

Global Review 2022: GWM Expands Its Global Layout, Empowered by Forest Ecosystem

Экосистема Forest Ecosystem, ориентированная на новые источники энергии и интеллектуальные технологии, обладает уникальным системным преимуществом. Председатель GWM Джек Вэй отметил в фильме, что в области исследований и разработок GWM придерживается концепции, предусматривающей «целенаправленное инвестирование и неуклонное стремление к технологическому лидерству». В 2022 компания GWM продолжила увеличивать инвестиции в исследования и разработки технологий в экосистеме Forest Ecosystem. За первые три квартала общий объем инвестиций превысил 8,5 млрд юаней, увеличившись более чем на 64% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Технологии в этой экосистеме, которые GWM разрабатывала годами, продолжают приносить плоды. Для удовлетворения дифференцированных требований мировых рынков компания сформировала целую линейку продуктов на новых источниках энергии, включая модели гибридных электромобилей, гибридных электромобилей с подзарядкой от сети и электромобилей с питанием только от аккумуляторов. В 2022 году HAVAL, бренд внедорожников GWM, официально обнародовал стратегию развития в сегменте автомобилей на новых источниках энергии и представил гибридные модели на нескольких рынках, таких как Австралия, Чили, Пакистан, ЮАР, Таиланд и Бразилия, получив широкое признание в этих странах и среди потребителей.

Кроме того, GWM расширяет свое присутствие на рынке транспортных средств класса «люкс», работающих на новых источниках энергии. GWM WEY, бренд интеллектуальных автомобилей премиум-класса на новых источниках энергии, представил модели Coffee 01 и Coffee 02, сочетающие в себе роскошь и передовые технологии. Эти транспортные средства помогли GWM развить европейский рынок новой энергетики. Модель WEY Coffee 01, оснащенная системой HPilot, которая представляет собой ультрасовременную интеллектуальную систему содействия вождению, получила пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP. TANK от GWM, являющийся брендом премиальных внедорожников, представил модель гибридного электромобиля TANK300 и модели гибридного электромобиля/гибридного электромобиля с подзарядкой от сети TANK500, которые возглавляют процесс электрификации в отрасли.

Компания GWM также имеет стабильное преимущество в водородной энергетике за счет экосистемы Forest Ecosystem. К настоящему времени она создала интегрированную экосистему цепочек поставок, которая охватывает «производство-хранение-транспортировку-заправку-применение» водорода. Что касается развития водородного сегмента, GWM инвестировала в общей сложности 2,5 млрд юаней в автомобили с водородными аккумуляторами, чтобы наладить массовое производство.

GWM считает предметом гордости свои самые строгие требования к качеству и технологиям продукции. Как отметил г-н Вэй, компания уже создала базовые технологические резервы и мощности снабжения в сферах автомобилей на новых источниках энергии и интеллектуальных автомобилей, сумев сохранить за собой лидерство за счет инвестиций в самые передовые разработки.

Он также отметил, что новые источники энергии и интеллектуальные технологии создали огромный потенциал роста для GWM . В перспективе компания увеличит инвестиции в технологические исследования и разработки в целях ускорения процесса преобразования в транснациональную компанию-разработчика интеллектуальных технологий, используя концепцию ONE GWM в качестве основной стратегии.