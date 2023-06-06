«Go tech, and Beyond»: Hisense подтверждает свою долгосрочную приверженность потребителям

В этом году тема Всемирного дня окружающей среды посвящена решению проблемы пластикового загрязнения под эгидой кампании #BeatPlasticPollution. Hisense, бренд потребительских технологий и крупнейший международный поставщик бытовой техники, стремится к защите окружающей среды для отражения своей долгосрочной веры в улучшение жизни людей и их близких посредством своей бытовой техники с использованием новейших технологий через историю «Go tech, and Beyond».

Компания Hisense не только объединяет людей перед экранами, но и представляет свои методы охраны окружающей среды для сохранения экологически чистой планеты. Компания Hisense продолжает прилагать усилия для повышения эффективности управления цепочками поставок и сокращения использования пластика в продукции в сфере дисплеев. В результате Hisense оптимизировала систему охлаждения телевизоров и уменьшила толщину их задней панели, ежегодно экономя 4 626 тонн пластика, что эквивалентно сокращению использования 514 миллионов полиэтиленовых пакетов.

Следуя концепции защиты окружающей среды, компания Hisense непрерывно инвестирует в технологические инновации и разрабатывает более экологичную продукцию для удовлетворения различных жизненных сценариев потребителей и обеспечения им здорового образа жизни. Например, серия холодильников и стиральных машин компании Hisense оснащена эффективной системой, обеспечивающей снижение энергопотребления. В то же время ее кондиционеры, оснащенные системой очистки циклонного типа, позволяют потребителям постоянно дышать свежим и здоровым воздухом.

«Go tech, and Beyond» представляет стремление компании Hisense обеспечивать миллионы семей по всему миру технологическими инновациями с помощью высококачественных продуктов, а также привносить в жизнь людей превосходные впечатления.

Компания Hisense активно внедряет новые инновационные продукты для повышения качества жизни потребителей. Благодаря новым лазерным и сверхкороткофокусным проекционным технологиям, модели Laser TV от Hisense предлагают потребителям получение лучших впечатлений от использования домашнего кинотеатра с большей защитой зрения и меньшим энергопотреблением.