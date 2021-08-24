Годовая гарантия плюс шиномонтаж – акция к зиме от Viatti

Старт ежегодной акции объявил Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES – с 15 августа по 31 декабря к покупке комплекта зимних Viatti с посадочным диаметром 14–18 дюймов бесплатно предоставляется шиномонтаж.

После приобретения зимней резины достаточно записаться на ее установку в одном из участвующих в акции центров, сохранив чек для подтверждения покупки.

Как отметил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов, от профессионализма сотрудников шиномонтажной мастерской напрямую зависит безопасность езды по зимним дорогам, к тому же, это не самая бюджетная статья расходов. «Автовладельцы, делая выбор в пользу покупки моделей из зимнего ассортимента Viatti, получают не только надежные и адаптированные к российским условиям эксплуатации шины, но и дополнительные преимущества, среди которых – различные акции. Так, покупателю комплекта автомобильных шин Viatti бесплатно предоставляется расширенная гарантия качества сроком на 1 календарный год с момента покупки, а также возможность бесплатного шиномонтажа», — пояснил он.

При этом Тимур Шарипов подчеркнул, качество оказываемой услуги не вызывает сомнений, потому что в списке партнеров KAMA TYRES представлены только профессиональные шиномонтажные мастерские.

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Организатор акции: ООО «Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES.

Срок действия акции: 15.08.2021-31.12.2021 г.

Полные правила акции, а также список шинных центров, участвующих в акции, доступны на сайте www.viatti.ru. Количество товара по специальному предложению ограничено. Подробности и детали услуг, входящих в акцию, уточняйте в выбранном шинном центре – участнике акции. Акция может быть завершена в любое время без дополнительного уведомления со стороны Организатора.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/