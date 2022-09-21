Город Гуйян стал важным высокоскоростным железнодорожным узлом в Китае

Общество
21 сентября 2022

В сентябре 2022 года в ходе строительства высокоскоростной железной дороги Гуйян-Наньнин, которая должна быть завершена и открыта для движения к 2023 году, был достигнут значительный прогресс: на всех участках были фактически завершены предварительные работы по прокладке путей.

Высокоскоростная железная дорога Гуйян-Наньнин с проектной скоростью 350 километров в час является важной частью восьми вертикальных и восьми горизонтальных высокоскоростных железных дорог, ключевой железнодорожной артерии, соединяющей город Баотоу (Внутренняя Монголия) и город Хайкоу (провинция Хайнань). По данным Отдела пропаганды Гуйянского муниципального комитета КПК, после завершения строительства и открытия этой линии для движения она будет соединена с высокоскоростными железными дорогами Шанхай-Куньмин и Чэнду-Гуйян и превратится в удобный и быстрый канал пассажирских перевозок из Сычуаня, Чунцина, Гуйчжоу и даже городов на северо-западе Китая до Наньнина, залива Бэйбу, западного Гуандуна и Хайнаня.

С 2012 года провинция Гуйчжоу сделала развитие транспортной инфраструктуры своим приоритетом. К концу 2021 года в провинции было проложено 1609 километров путей высокоскоростных железных дорог. Между Гуйянем и городами Гуанчжоу, Чанша, Куньмин, Чунцин и Чэнду было обеспечено прямое высокоскоростное железнодорожное движение, фактически означающее быстрое сообщение со столицами соседних провинций. Гуйчжоу постепенно сформировал железнодорожную транспортную сеть, центром которой стал Гуйян.

Географическое преимущество этого важного наземного транспортного хаба на юго-западе Гуйчжоу становится все более заметным, и Гуйян превратился в важный высокоскоростной железнодорожный узел в Китае.

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