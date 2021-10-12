Город помог найти производственные площадки 11 компаниям в этом году

В сентябре место под размещение нашли сразу для двух компаний – текстильной мастерской и производителя готовой еды, которые вложат в свое развитие порядка 130 миллионов рублей и создадут 35 рабочих мест, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва предлагает предприятиям привлекательные условия для ведения и масштабирования бизнеса, в том числе помощь с поиском новой площадки для производства. Так, еще две компании разместят свои производства на территории столицы, — рассказал заместитель Мэра. — Оба производства инвестируют в свое развитие 130 миллионов рублей и создадут 35 рабочих мест. Два предприятия займут в общей сложности более 380 квадратных метров производственных площадей и разместятся в южном и юго-восточном округах Москвы».

Всего за этот год город помог разместить свои производства 11 компаниям, за помощью в локализации предприниматели могут обращаться в Агентство промышленного развития Москвы.

«В этом году Агентство промышленного развития Москвы помогло найти компаниям для локализации и расширения 10,2 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате в свое развитие 11 компаний планируют вложить около двух миллиардов рублей, будет создано более 270 новых рабочих мест», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Производитель замороженной еды ООО «НОРДЕ» разместил новое производство своей продукции на территории промплощадки ООО «ФЕНИКС» на Автомобильном проезде. А текстильная мастерская LeLin Studio переехала с Каспийской улицы на 5-й Донской проезд, расширив свое производство в два раза до 101 квадратного метра.

«В поиске площадки для строительства новой кухни нам помогло Агентство промышленного развития Москвы. Особенно ценно, когда такая помощь оказывается профессиональной и своевременной, — рассказал генеральный директор ООО «НОРДЕ» Марат Закиров. — Благодаря поддержке мы быстро нашли нужную площадку. Здорово, когда предприниматели сконцентрированы на создании лучших продуктов и услуг, а город создает условия для роста и развития».

За подбором площадки в Агентство промышленного развития (АПР) может обратиться любая промышленная компания — на первоначальном этапе нужно только заполнить техническое задание, в котором требуется указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и специфические особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск и направляет все подходящие варианты размещения заявителю. Специалисты АПР не только подберут площадку, но и будут сопровождать инвестора до заключения договора аренды или покупки.

Кроме того, АПР полностью берет на себя задачу проверить объект, который будет предоставлен инвестору.

Агентство промышленного развития Москвы за год обрабатывает до 140 заявок и предлагает инвесторам на рассмотрение шесть вариантов. В 2020 году АПР помогло семи предприятиям расширить или разместить производство в столице. В свое развитие они инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

Справочно:

ГБУ «Агентство промышленного развития Москвы» — подведомственное учреждение Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Агентство объединяет несколько направлений работы по развитию промышленного потенциала столицы: комплексное развитие территорий; локализация производств в Москве; сервис «Банк технологий», собравший технологические решения на одном ресурсе; горячая линия по поддержке промпредприятий; а также технологический аудит промышленных предприятий города.

LeLin Studio — уникальное текстильное производство, где изделия создают опытные мастера вручную на старинных ткацких станках.

ООО «НОРДЕ» создана выпускниками МФТИ. При создании Heat&Eat они использовали все свои знания о структуре материалов, чтобы сделать замороженные блюда полностью натуральными и вкусными.