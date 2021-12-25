Госинспекция по недвижимости приступила к проверке елочных базаров в столице

В преддверии новогодних праздников 20 декабря в Москве открылся сезон елочных базаров, контроль за размещением которых будет осуществлять Госинспекция по недвижимости.

Елочные базары на территории столицы должны быть установлены в соответствии со Схемой размещения и отвечать требованиям к нестационарным торговым объектам.

«В этом году в Схему размещения включены 240 площадок. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий специалисты Госинспекции по недвижимости проверят соответствие дислокации и площади елочного базара Схеме. Кроме того, существуют обязательные требования к обеспечению безопасной и комфортной городской среды: торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

В частности, елочные базары должны располагаться на расстоянии не менее 10 метров от остановок наземного транспорта и подземных пешеходных переходов и не менее 50 метров от вестибюлей станций метрополитена.

Помимо проверок точек продаж новогодних деревьев Госинспекция по недвижимости будет проводить мониторинг территории города на предмет выявления незаконных торговых объектов. Сезон елочных базаров в Москве продлится до 31 декабря 2021 года.

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