Государственно-частное партнерство как инструмент развития общества

Институту государственно-частного партнёрства в России всего 7 лет. Только в 2015 году на федеральном уровне была принята соответствующая нормативная база. Тем не менее, сегодня это уже один из ключевых инструментов развития, масштабы и возможности которого хорошо показывает практика одного из крупнейших застройщиков Северо-Запада России – компании «Евроинвест» Андрея Березина.

20-е годы для экономики России стали не самым простым временем. Рынок пребывает в хроническом стрессе, чему способствует множество различных факторов, от пандемии коронавируса до санкционной войны. ВВП страны уже начал снижаться, пусть и не так динамично, как прогнозировали многие эксперты весной этого года. Как заявил Председатель Правительства в декабре, снижение ВВП составит меньше 3%.

Андрей Березин – идеалист. Поэтому в её портфеле много проектов, которые сложно назвать чисто коммерческими. В частности, это его концепция по строительству нового лицея для одарённых детей.

Так или иначе, на этом фоне любые положительные тенденции экономики – это свидетельство большого потенциала растущего направления, которое сохраняет актуальность даже в самых сложных условиях. К таковым относится и институт государственно-частного партнёрства, который при первом приближении, казалось, должен был отметиться глубоким падением. Этого не произошло – более того, согласно исследованиям ВЭБ.РФ сектор ГЧП в 2022 году достаточно серьёзно прирос.

Так, в первые 8 месяцев общий объём инвестиций в рамках проектов ГЧП составил внушительные 231 млрд рублей. К аналогичному периоду прошлого года рост составил порядка 50%, или почти 80 млрд рублей. Это серьёзная сумма, сопоставимая с годовым бюджетом среднестатического региона из средней полосы России. Как отмечают авторы исследования, есть причины ожидать сохранения такой динамики и в следующем году: после тяжёлого удара по экономике весной 2022 года, рынок начал восстанавливаться уже в июне. С этого момента сохраняется непрерывный рост к АППГ по числу новых проектов ГЧП.

Исследователи выделяют три основные сферы, в которых особенно активно используются инструменты государственно-частного партнёрства. Это транспорт, ЖКХ и социальный блок, – наиболее ресурсоёмкие и затратные сферы, которые всегда съедают львиную долю бюджетных средств. Неудивительно, что именно сюда чаще всего привлекают бизнесменов, и что самим предпринимателям интересно работать в этих направлениях.

Ещё одна интересная и характерная особенность развития инструментов ГЧП в России – это их универсальность. С одной стороны, такие может запускать далеко не каждый регион. Государственно-частное партнёрство предполагает софинансирование, а значит массово доступно только наиболее богатым регионам. Тем не менее, в десятку крупнейших проектов попали самые разные субъекты: Татарстан, Курская, Магаданская, Амурская, Нижегородская и Саратовская области. Другими словами, применять ГЧП могут все, и любой положительный опыт в этом направлении стоит рассматривать всем регионам.

Ответственный партнёр

Как отмечают эксперты, один из главных стопоров развития ГЧП является исторически сложившееся обоюдное недоверие органов государственной власти и бизнеса. О причинах и истоках таких отношений можно рассуждать долго, и многие из них действительно являются объективными. Учитывая особенности бюджетных отношений в России, в случае срыва проекта дело можно закончиться непредсказуемыми последствиями для всех участников процесса. Страховки нет, поэтому необходимо уделять особое внимание подбору партнёра.

По этой причине кажется неудивительным, что в Ленинградской области среди активных участников проектов государственно-частного партнёрства стабильно числится именно «Евроинвест» Андрея Березина. Это крупный холдинг, который одновременно занимается девелопментом, ЖКХ, промышленностью, сельским хозяйством, венчурными инвестициями. Его владелец – один из богатейших людей Северо-Запада России, который активно участвует в общественной жизни Санкт-Петербурга и области.

«Евроинвест» – один из крупнейших застройщиков Ленобласти, который уверенно и грамотно пользуется всеми мерами государственной поддержки. Он также заслужил звание наиболее клиентоориентированного девелопера за свои проекты в Кудрово и Мурино, за ответственное отношение к срокам сдачи. Наконец, «Евроинвест» отличается широкой благотворительной деятельность, которая год от года только наращивает объёмы.

Другими словами, в случае непредвиденных обстоятельств всегда можно рассчитывать на две вещи. Во-первых, Андрей Березин в любом случае сдержит своё слово и доведёт проект до логического завершения. Во-вторых, у компании всегда найдутся средства, чтобы закрыть внезапно образовавшуюся финансовую дыру. В современных турбулентных условиях оба этих фактора имеют решающее значение.

Закономерно, что с таким бэкграундом Андрей Березин выступал в качестве одного из ключевых спикеров на форуме «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» по теме государственно-частного партнёрства. Форум прошёл на площадке исторического парка «Россия – моя история», который тоже является продуктов ГЧП между региональными правительствами и «Газпромом».

Лучший кейс

В числе прочего на площадке форума Андрей Березин поделился своим опытом в реализации проектов ГЧП: «Мы тоже имеем положительный опыт подобного сотрудничества, так УК «Мурино», в свое время выступила координатором усилий застройщиков и транспортных служб Ленобласти в вопросе строительства развязки, связавшей Западное Мурино с КАД». Бизнесмен сделал акцент на социальном эффекте, но корректно умолчал о целом ряде проблем, которые создали «Евроинвесту» в процессе работы. Между тем, этот кейс стоит разобрать подробнее.

Государственно-частное партнёрство – это по определению инструмент решения тех задач, которые государство не может или не хочет выполнять самостоятельно. В данном случае речь идёт о развитии инфраструктуры Мурино –одного из наиболее динамично растущих населённых пунктов Ленинградской области. Менее чем за 15 лет его население выросло с 5 тыс. до 120 тыс. человек. И понятно, что с таким ростом дорожно-транспортная инфраструктура быстро упёрлась в потолок возможностей.

Больше всего назрела необходимость строительства новых развязок на санкт-петербургский КАД. И именно в этой части Правительство Ленинградской области решило использовать инструмент ГЧП. В качестве партнёров оно пригласило всех застройщиков, которые участвовали в застройке Мурино. Откликнулось порядка пяти компаний, в числе которых уже был «Евроинвест». Для Андрея Березина этот вопрос также носил принципиальный характер – речь шла о комфорте нескольких десяток тысяч человек, проживающих в жилых комплексах холдинга.

В ходе переговоров оператором проекта строительства стала УК «Мурино» – дочерняя компания «Евроинвеста», которая в основном занимается вопросами коммунальной и инженерной инфраструктуры. Далее между всеми участниками ГЧП были распределены обязанности по расходам. И вот на этом этапе произошёл раскол – когда строительство уже велось, все девелоперы вышли из проекта. Образовалась финансовая дыра, которая быстро могла поставить крест на строительстве развязки. Правительство региона помочь оказалось не в состоянии – любое расходование средств свыше указанной в договоре суммы было бы нецелевым расходованием с потенциальным уголовным делом.

Другими словами, сбылись те риски, которые указывались выше. Решение пришлось искать «Евроинвесту», и оно заключалось в банальном увеличении собственного финансирования. Дыру закрыли, о чём Андрей Березин говорил в одном из своих интервью: «В итоге развязка, конечно, построена, но… некоторые застройщики свои обязательства по финансированию проекта не выполнили: кто-то обанкротился, кто-то не смог. И УК «Мурино» пришлось закрывать эти недоимки за свой счет. Мы с этой задачей справились, хотя, подчеркну, это для нас абсолютно непрофильная история и затраты нам никто не компенсировал».

Любопытно, что этот опыт не отвадил «Евроинвест» от участия в других проектах государственно-частного партнёрства. После сдачи первой развязки инвестор сразу принялся за проектирование второй – также в Мурино, но теперь уже с другой стороны. Для Андрея Березина это хороший способ ответить на просьбы своих покупателей и укрепить репутацию девелопера, который никогда не оставляет свои проекты без внимания. Вторая развязка полностью решит проблемы транспортной доступности. Для Правительства региона это также снимает головную долю от динамично растущего городка. Так что проект будет реализован – правда, на этот раз там будет всего два участника для исключения возможных рисков.

Мечта Андрея Березина

Вторая сфера, в которой «Евроинвест» активно использует инструмент ГЧП – это образование. В этой части чувствуется личное влияние Андрея Березина, который неоднократно говорил о необходимости развития среднего и высшего образования в России. «Я считаю, что самое главное — это образование, потому что сейчас в мире ничего кроме образования котироваться не будет, – такое мнение он озвучил в разговоре с деловой прессой. – Идёт разделение на тех, кто что-то может создавать, и тех, кто для мира бесполезен даже как потребитель. Это происходит везде. И для нас главное – это не оказаться совсем на обочине».

Так будут выглядеть детские сады и школы в исполнении «Евроинвеста». Благоустройство – тоже часть проекта.

В подтверждение этих слов «Евроинвест» принимает самое активное участие в развитии общественных фондов и поддержке вузов. Так, силами холдинга была учреждена отдельная стипендия им. космонавта Георгия Гречко. Она действует для студентов «Военмеха», которые более других отличились в сфере технического творчества, предлагали свои собственные разработки и концепты. Конкуренция за стипендию очень высокая, что подтверждает её значение и статус для студентов.

Также компания принимает финансовое участие в работе Всемирного клуба петербуржцев. В частности, в этом году она выступила главным спонсором его общественной премии «Огонь Прометея». Её вручают молодым ребятам, которые показали себя в сфере журналистики, спорта, общественной деятельности. Наконец, «Евроинвест» помогает и фонду им. Эейлера – ключевому фонду, который занимается поддержкой и развитие физико-математических наук на Северо-Западе России.

В формате ГЧП «Евроинвест» строит новые объекты. Прежде всего, это детские садики. Первый из них откроется уже в этом году в Кудрово – это населённый пункт, с которым компания работает так же долго, как и с Мурино. Детский сад примет 200 детей и станет первым в череде таких же объектов, которые компания запланировала на ближайшие 5 лет. Все они будут выдержаны в одном стиле и включать в себя просторные спальные комнаты, пространства для занятий и игр, кабинеты врачей, столовую, спортивный и музыкальный залы.

Следующий шаг – это, конечно, школы. Первый проект также будет реализован в Кудрово. На данный момент известно, что он будет завершён в 2024 году, и реализован в скандинавском стиле. Другие детали про проект неизвестны – очевидно, инвестор ещё согласовывает детали с Правительством региона, и анализирует возможности современного российского рынка. К сожалению, санкции и ковид внесли свои коррективы, и даже на два года вперёд загадывать очень сложно.

Второй анонсированный проект – это физико-математический лицей для одарённых детей. Компания уже приступила к проектированию, а также подбору педагогического коллектива (в этом, к слову, помощь оказал упомянутый выше фонд им. Эйлера). Об этом проекте Андрей Березин рассказывает куда более подробно. Уже известно, что учреждение будет стоять на берегу озера и обладать богатой инфраструктурой. На его территории будет несколько корпусов для занятий и проживания учеников и учителей. Также там будет обустроенный пляж с причалом, спортзал, бассейн, студия для 3D моделирования, оранжерея и всевозможное оборудование для занятий химией и физикой.

Чего мы пока не знаем – это сроков. По словам Андрея Березина, всё ещё идёт процесс согласования деталей финансирования с Правительством Ленинградской области. Впрочем, одновременно в сети появились анонсы со слов главы региона, что в скором времени в формате ГЧП стартует строительство Губернаторского лицея. Можно с высокой долей вероятности предполагать, что речь идёт об одном и том де объекта.

ГЧП как драйвер роста

«Евроинвест» принимает участие во всех основных направления государственно-частного партнёрства России. Это и дорожная сфера, и образование, и ЖКХ (УК «Мурино» оказывает услуги по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры). Нередко эти проекты идут не вполне по плану, но любые огрехи компенсируются высокой компетентностью руководителя холдинга, а также большой финансовой подушкой самого «Евроинвеста».

Очевидно, что аналогичные практики нужно развивать во всех без исключения субъектов. Это не просто цель, а реальная потребность, которая выражается в устойчивой тенденции к росту объёмов инвестиций в формате ГЧП. Но основное препятствие, дефицит ресурсных, ответственных и профессиональных бизнесменов, остаётся настоящей головной болью. Доверие становится необходимым фактором в такой работе, и это, конечно, требует внимания с точки зрения законодательства.

Нормативная база ГЧП должна совершенствоваться, чтобы все участники процесса имели гарантии и страховку от случайностей. Тогда работа пойдёт куда динамичнее, и уже по всей стране будут строиться новые развязки, передовые школы и детские сады. Ведь бизнес всегда ближе к времени и куда лучше понимает, какие есть вызовы, и как на них стоит отвечать.

О компании:

Инвестиционная компания «Евроинвест» — это многопрофильный холдинг, который уже несколько десятков лет осуществляет инвестиционную деятельность в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Круг инвестиционных интересов «Евроинвеста» обширен и охватывает различные сферы – от высокотехнологичной промышленности и инновационных разработок, до девелопмента объектов недвижимости и строительства комфортного жилья.