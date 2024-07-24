CBD 2024 заложила основу развития отрасли в 2025 г.

Завершилась 26-я Международная строительная ярмарка Китая (Гуанчжоу), также известная под названием CBD (Гуанчжоу), — ключевое событие в мировой индустрии строительства и отделки жилых домов. Ярмарка на выставочной площади 400 000 кв. м, в которой приняли участие свыше 2000 экспонентов и было проведено более 100 конференций и форумов высокого уровня, привлекла 208 739 профессиональных посетителей из 116 стран и регионов.

В этом году выставка привлекла внимание к инновационным предприятиям, которые должны оживить отрасль, сосредоточившись на реконструкции старых домов, локальных микроремонтах и декоративных улучшениях. В соответствии с этими тенденциями перед выставкой и во время ее проведения был организован ряд мероприятий, ориентированных на дизайн, что позволило участникам выставки установить новые контакты и нарастить свой портфель товаров и услуг.

Кроме того, ярмарка способствовала появлению новых категорий и экосистем, таких как коммерческий декор, роспись под заказ, сады на балконах, индивидуальные металлоконструкции и цепочка поставок дверей и окон, демонстрируя их в тематических павильонах и эксклюзивных зонах для этих растущих секторов.

Помимо улучшений, касающихся новых тенденций и категорий, ярмарка была направлена на содействие промышленной интеграции путем использования новых средств массовой информации для укрепления онлайн-связей и эффективного устранения ресурсных барьеров по всей промышленной цепочке. Такой подход привлек разнообразные источники трафика, повысив эффективность маркетинга предприятий.

Еще одним важным событием стала инициатива CBD World-Connect, направленная на оказание предприятиям помощи в глобальном развитии за счет надежной стратегии рекламы. Стратегия включает управление международными социальными сетями, онлайн-маркетинг, потоковое вещание, налаживание партнерских отношений со СМИ, целевые приглашения групп покупателей для пользования базами данных и содействие в поиске партнеров для материально-технического обеспечения.

Заглядывая в будущее, в следующем году выставка CBD (Гуанчжоу) будет стремиться внедрять инновации и повышать уровень для решения проблем отрасли путем превращения в ежегодную комплексную платформу услуг по трансформации бизнеса, в основе которой будет ярмарка.

Для достижения этой цели CBD (Гуанчжоу) будет использовать свои обширные выставочные ресурсы и совершенствовать стратегию «трех экологий», охватывающую внутреннее пространство, экстерьеры зданий и внешнюю среду, а также сектор материалов, конструкций и техники.

В дополнение к этим инициативам CBD 2025 (Гуанчжоу) расширит рамки обслуживания за пределы четырех дней проведения выставки и будет предоставлять ценные услуги по расширению возможностей в течение всего года. Это улучшит эффект от преобразований как для участников, так и посетителей выставки за счет использования нескольких каналов.

Являясь ведущей выставкой мира в строительной и отделочной отрасли, CBD (Гуанчжоу) по-прежнему стремится отражать развитие рынка, возглавлять трансформацию и совершенствование отрасли и способствовать появлению новых производительных сил в этом секторе.