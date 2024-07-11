Старт продаж «Балкании» Андрея Ермака оказался впечатляющим

Новая книга Александра Ермака «Балкания» не только показала хорошую динамику продаж сразу же после поступления в книжные магазины, но и стала активно обсуждаться на круглых столах и в соцсетях. В чем причина?

Сам автор книги на этот вопрос отвечает так: «Балкания — это то, чем может стать и Россия…»

«В мире идет глобальная идеологическая война. Разрушаются семейные, культурные, общественные нормы. Даже Священное писание сдает свои позиции. Однако едва ли Библия уйдет в небытие. Современные идеологи вполне могут придать ей «второе дыхание», осовременив и начинив нужным идеологически-религиозным содержанием. Если просто порассуждать обо всем этом, то получится скучная научная статья. Поэтому я написал «Балканию» в жанре авантюрного триллера. И все получилось: качественную серьезную литературу в России любят и читают…»

Продюсер книги Александр Назайкин озвучил свое мнение: «Балкания» не просто хорошая книга, это бестселлер…»

«По духу эта книга близка к «Имя розы» Умберто Эко, «Коду да Винчи» Дэна Брауна, но во многом отличается от них. Очевидно, автор затронул актуальную тему нашего времени, попал в нерв эпохи. Да, и наши читатели, видимо, соскучились по интересной серьезной литературе, которая одновременно заставляет и переживать, и думать. Издательский старт «Балкании» получился весьма успешным: «Балкания» не просто хорошая книга, это бестселлер…»

Слова продюсера подтверждает и менеджер издательства «Эксмо» Дарья Анисимова: «Старт продаж «Балкании», действительно, впечатляющ! Нужно думать о дополнительном тираже…»

Известные общественные деятели обсудили «Балканию» на круглом столе «Традиционные ценности в России: как противостоять идеям толерантности. Станет ли Россия «Балканией»?» Читатели говорят о книге в блогах и литературных интернет-сообществах. Все это подтверждает то, что российские любители художественной литературы традиционно читают качественно написанные книги, затрагивающие серьезные темы: как классику, так и современные произведения.