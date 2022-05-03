Графический роман Horrorscope станет телесериалом

По словам руководства ESW, графический роман Horrorscope, адаптированный по мотивам оригинальной книги Брайана Эванса и принятый «на ура» критиками, включая журнал Kirkus Reviews, планируется преобразовать в телесериал.

Этот проект представляет авторитетный голливудский адвокат Питер Патерно.

Horrorscope был написан Брайаном Эвансом, Марком Эндрю Бильцем и Хелен Мари Бускет в 2014 году. В 2021 году книга была преобразована в графический роман. Он вышел в свет несколько месяцев назад и в рецензии Kirkus Reviews был назван необычайной историей: «причудливая история ужасов со впечатляющими персонажами и блестящим стилем».

«Мы всегда знали, что рано или поздно он попадет на телевидение. В данный момент мы решаем, куда его отдать», — говорит Эванс.

Оригинальный роман можно приобрести на Amazon.com или на Audible для любителей аудиокниг. Трейлер книги увидели кинозрители более чем 10 000 кинотеатров по всему миру перед показами основных фильмов.

«Мы рекламировали ее там, потому что знали, что они будут сидеть на том же месте, чтобы посмотреть нашу книгу на экране», — говорит Эванс.

История о девушке-экстрасенсе, вынужденной предсказывать будущее для мафии. Когда, в конце концов, ее убивает недоверчивый подручный главаря, знаки зодиака приходят, чтобы отомстить.

«Мы очень рады тому, в каком направлении все развивается, и даже когда другие не видели перспектив, наша вера в эту историю давала нам силы продолжать», — заявил соавтор Марк Эндрю Бильц.

Нарада Майкл Уолден, автор самого продаваемого саундтрека к фильму всех времен, «Телохранитель», уже написал заглавную песню к будущему сериалу.

«Мы всегда знали, что это вопрос времени, и, находясь кто на Тайване, кто в Сиэтле, кто в Великобритании, мы обсуждали дальнейший план действий», — говорит Бильц.

На сегодняшний день этот графический роман получил 5-звездочные отзывы в каждом журнале, где вышла рецензия на него. Оригинальный роман адаптирован Westwind Comics в Испании.