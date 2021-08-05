Гравийный карьер «Кубань» увеличил объем выпуска щебня евро-стандарта

Две новые линии по производству гравийного щебня евро-стандартов запущены крупнейшим производителем щебня в Краснодарском крае. Гравийный карьер «Кубань» увеличил мощность производства на 30% и расширил ассортимент продукции. К пяти ранее выпускаемым видам гравийного щебня добавились еще три, фракциями от 3до 8 мм, от 5 до 15 мм и от 10 до 20 мм. «Мы готовы предложить нашим клиентам оптовые поставки щебня автомобильным и железнодорожным транспортом, более высокого качества и в больших объемах», — рассказал директор по производству Гравийного карьера «Кубань» Петр Дудейко. Поставки в основном ведутся в город Краснодар, а также в Крым, Новороссийск, Туапсе и Сочи. Ранее в сутки «Кубань» производила 10 тыс. тонн продукции, сейчас объемы выросли на треть.

До конца 2021 года также будет произведена плановая реструктуризация производства и отдела продаж, сбытом будет заниматься торговый дом в Москве. Это позволит более эффективно планировать прибыль.