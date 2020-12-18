Группа «Эталон» вводит в эксплуатацию детский сад в ЖК «Эталон-Сити»

Группа «Эталон» получила Заключение о соответствии требованиям проектной документации здания детского сада в жилом комплексе «Эталон-Сити», построенного по адресу ул. Старокрымская, вл. 13. В ближайшее время ожидается ввод объекта в эксплуатацию. В соответствии с инвестиционным контрактом детский сад будет передан в федеральную собственность.

Общая площадь современного трехэтажного здания с подземным техническим этажом составляет 3 тыс. кв. м. В нем смогут комфортно разместиться 9 групп по 25 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего, таким образом, новое дошкольное образовательное учреждение смогут посещать 225 малышей.

Кроме спален, раздевалок, буфетных и туалетных комнат в новом садике есть залы для занятий спортом и музыкой, а также медицинские помещения. На закрытой благоустроенной территории расположены игровые площадки с навесами для защиты от дождя и снега.

Продолжить свое образование юные жители «Эталон-Сити» смогут в новой общеобразовательной школе на 625 мест, которая активно строится по соседству. Строители уже завершили устройство монолитных железобетонных конструкций подземного этажа, а плановый срок окончания строительства – конец следующего года.

В четырехэтажном здании школы общей площадью 10,8 тыс. кв. м помимо учебных классов разместятся 2 спортивных зала с раздевалками и душевыми, современный актовый зал на 375 мест, столовая на 313 мест с собственной кухней, медицинский кабинет.

«Ввод социальных объектов завершит формирование в ЖК «Эталон-Сити» сбалансированной и комфортной городской среды с развитой инфраструктурой и сервисной экосистемой, — отметил Василий Фетисов, коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон». – Это очень важно для нас, поскольку при реализации комплексных жилых проектов Группы «Эталон» мы нацелены именно на удобство и комфорт будущих жителей наших домов».

Справка о Группе «Эталон»

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7 млн кв. м недвижимости. В домах Компании проживает свыше 250 тысяч человек.

Вертикальная интеграция Компании обеспечивает контроль над затратами, качеством и сроками, а также достижение лидирующих показателей рентабельности. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 5 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 58 городов России.

В 2019 году Группа «Эталон» приобрела 100% акций «Лидер-Инвест», одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Активы Группы «Эталон» включают 33 проекта в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 3,3 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2019 года составляет 188 млрд рублей.

В 2019 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 630 тыс. кв. м на сумму 77 627 млн рублей. В 2019 году завершено строительство 622 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.

Выручка Компании в 2019 году составила рекордные 84,3 млрд рублей, EBITDA – 8,9 млрд рублей.

Начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а с 31 января 2020 также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.

Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.