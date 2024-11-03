Грузовик Starship China объединил передовые технологии FAW Trucks и Shell

С сентября по октябрь 2024 года коммерческий автомобиль Starship China, плод совместной разработки FAW Trucks и Shell, экспонировался на выставке Automechanika Frankfurt 2024 и мероприятии Ultimate Stopover, организованном Shell в Будапеште. Зарубежный дебют Starship China означает внедрение новаторских концепций и низкоуглеродных технологий, направленных на снижение выбросов углекислого газа в мире, способствуя тем самым устойчивому развитию мировой индустрии автомобильных перевозок.

Отрасль автомобильных перевозок играет ключевую роль в стимулировании национального экономического развития. Запуск Starship China знаменует собой шаг, сделанный FAW Trucks и Shell в совместном исследовании решений в области устойчивого развития для отрасли автомобильных перевозок. Являясь фундаментом транспортной отрасли Китая, FAW Trucks продолжает возглавлять инновационное развитие сектора коммерческих автомобилей благодаря своему технологическому опыту и пониманию рынка. Между тем, Shell, как один из ведущих мировых поставщиков энергетических решений, всегда была на переднем крае глобального энергетического перехода. Их сотрудничество сводит воедино передовой опыт и сильные стороны, способствуя трансформации, модернизации и качественному развитию автомобильных перевозок в Китае и во всем мире.

FAW Trucks и Shell будут углублять сотрудничество в нескольких областях, совместно изучая энергетические решения, стратегии низкоуглеродной трансформации, а также пути снижения затрат и повышения эффективности.