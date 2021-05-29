Грузовые карьерные шины: новые KAMA NU 704 от KAMA TYRES

Экономика
29 мая 2021

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил новую разработку – грузовые ЦМК шины KAMA NU 704, предназначенные для установки на любые оси грузовых автомобилей для эксплуатации в карьерах, на открытых угле- и рудоразработках, для езды по бездорожью в труднопроходимой местности. Модель представлена в типоразмере 12.00R20.

Грузовые ЦМК шины KAMA NU 704 спроектированы для использования как на усовершенствованном облегченном дорожном покрытии, так и переходном, обледенелом и заснеженном пути при температуре окружающей среды от -45 до +55 ℃. Действующая модель обладает маркировками M+S и POR.

Отличную износостойкость KAMA NU 704 обеспечивает карьерный рисунок протектора. Новые формы граней позволяют сводить к минимуму задержку камней, массивные ребра в свою очередь создают сопротивление разрыву. Состав и толщина резины, элементы рисунка протектора и профиль шины подобраны так, чтобы избежать повреждений каркаса об острые кромки твердых пород в карьерах. Прочный металлокордный каркас KAMA NU 704 позволяет достичь высокой грузоподъемности и надежности эксплуатации на протяжении всего срока службы.

Среди характерных особенностей протектора ЦМК шин KAMA NU 704, предназначенных для высоких нагрузок – блоки протектора с большой площадью контакта и усиленной конструкцией элементов.  Кроме того, поперечные волнообразные канавки создают высокие тяговые свойства шины при движении по различным дорожным покрытиям. Оптимальная форма и угол наклона стенок канавок обеспечивают высокую степень самоочищаемости рисунка от грязи, снега и камней, а также значительно снижают риск появления трещин по дну канавок в процессе эксплуатации. Устойчивость протектора к избыточным деформациям при эксплуатации под высокими нагрузками повышается увеличенными блоками плечевой зоны. Длительный ресурс эксплуатации достигается оптимально построенным профилем шин. Центральные ламели и канавки обеспечивают снижение теплообразования в массиве шашек протектора при эксплуатации под высокими нагрузками.

 «ЦМК шины производства KAMA TYRES пользуются высоким спросом у автовладельцев, что подтверждают уверенные позиции компании: по итогам 2020 года наша продукция занимает четверть российского рынка, а также 56% всех производимых цельнометаллокордных шин в России выпускает нижнекамский завод, – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Новинка KAMA NU 704 отвечает требованиям владельцев грузовых авто: эти шины обладают повышенной прочностью, устойчивостью к деформации, прочный металлокордный каркас обеспечивает высокую грузоподъемность и надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины».

ЦМК шины KAMA можно приобрести в официальном интернет-магазине Шинного бизнеса Группы «Татнефть» https://kamatyres.shop/.

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KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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