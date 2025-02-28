Грузовые шины KAMA NU 401 в списке «100 лучших товаров России»

Шинный комплекс KAMA TYRES, один из лидеров грузового шинного рынка России, представил новинки в сегменте ЦМК шин – в серийное производство была запущена модель 12.00R18 КАМА NU 401.

«ЦМК шины производства KAMA TYRES отличаются надежностью, прочностью и широким спектром эксплуатационных характеристик. Именно этим объясняется их стабильно высокий спрос у автовладельцев для комплектации грузового транспорта», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Грузовые ЦМК шины KAMA NU 401 предназначены для применения на осях полноприводных грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, на дорогах всех категорий, на покрытых снегом дорогах, а также в условиях бездорожья и на мягких грунтах, при температуре окружающей среды от -45 до +55 °C. Шины оснащены маркировками «M+S» и «POR». Грузовые шины КАМА NU 401 являются универсальными и приспособлены для использования на любой оси грузового транспорта.

По итогам 2024 года модель 425/85R21 KAMA NU 401 стала победителем и удостоена диплома лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» в рамках федерального конкурса «100 лучших товаров России».

По данным аналитических отчетов, российский рынок грузового транспорта продолжает демонстрировать стабильный рост. В 2024 году объем перевозок грузовым автотранспортом увеличился на 5,3% по сравнению с 2023 годом. Основные причины – развитие логистических маршрутов, активное строительство инфраструктурных объектов и рост спроса на коммерческие перевозки.

Эксперты отмечают, что спрос на грузовые шины, особенно в сегменте ЦМК, будет продолжать расти. Развитие логистических маршрутов и увеличение объемов грузоперевозок стимулирует производителей к выпуску более технологичных решений. В ближайшие годы особое внимание будет уделяться: оптимизации расходов перевозчиков за счет снижения эксплуатационных затрат на шины, разработке шин с улучшенной топливной эффективностью и устойчивости к тяжелым эксплуатационным условиям при максимальных нагрузках.