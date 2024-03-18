Гуанчжоу пройдет Цзиньханьская ярмарка подарков и товаров для дома

49-я Цзиньханьская ярмарка подарков и товаров для дома Jinhan Fair for Home & Gifts, будет проходить с 21 по 27 апреля в Международном выставочном центре Пачжоу (Pazhou) в городе Гуанчжоу (Guangzhou), Китай. Собрав более 900 китайских производителей и более 300.000 наименований товаров, к тому же рядом с Кантонской ярмаркой, выставка предоставит возможность выбора подарков и товаров для дома в пределах одной площадки. На 49-й Ярмарке JINHAN можно будет найти самые модные и актуальные решения для домашнего интерьера, сезонного декора, садового дизайна, декоративной мебели, предметов домашнего обихода и текстиля, кухни и столовой и т. д.

The 49th Jinhan Fair

На 49-й Ярмарке JINHAN соберутся более 900 ведущих производителей, по большей части из традиционных центров индустрии подарков и товаров для дома, расположенных в провинциях Фуцзянь (Fujian), Чжэцзян (Zhejiang), Гуандун (Guangdong) и др. Эти ведущие производители располагают профессиональными и отраслевыми связями, которые могут обеспечить покупателям более конкурентоспособные цены на мировом рынке. Они представят свои качественные и оригинальные изделия, в дизайне которых используются комбинации различных материалов, такие как декоративные решения для домашнего интерьера с сочетанием металла и ротанга, геометрические вазы с изогнутыми линиями и узорами в горошек, красочная стеклянная посуда, светильники из натуральных материалов и др. Кроме того, во время 49-й Ярмарки JINHAN будут предоставлены услуги по подбору поставщиков, чтобы помочь покупателям более эффективно и точно подобрать подходящих поставщиков в соответствии со своими специфическими потребностями.