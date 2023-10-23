Guide Sensmart представила новинку TD631 LRF на Internationale Jagd- und Schützentage 2023

Компания Guide Sensmart представила на ярмарке Internationale Jagd- und Schützentage 2023 различные изделия и решения, включая тепловизор TD631 LRF. Инфракрасный тепловизионный прибор ночного видения привлек внимание многих любителей отдыха на природе и профессиональных покупателей, посетивших стенд компании.

Guide Sensmart’s booth at Internationale Jagd- und Schützentage 1

Охотники всегда считали инфракрасные тепловизоры «необходимыми инструментами для ночной охоты». Эти устройства считаются ценными элементами нового поколения высокотехнологичных вспомогательных средств для законной охоты. Интеллектуальные инфракрасные тепловизоры компании Guide Sensmart используются охотниками в джунглях на отведенных для охоты участках, позволяя преодолеть ограничения, связанные с темнотой, и в полной мере насладиться чудесами природы.

TD631 LRF

На ярмарке был представлен первый в отрасли доступный по цене и полнофункциональный тепловизионный оптический прибор, ручной тепловизионный монокуляр TD631 LRF. Он обеспечивает более высокое качество изображения и более четкие детали благодаря улучшенным алгоритмам обработки изображения. Это устройство имеет встроенный лазерный дальномер с дальностью действия 600 метров, что делает его идеальным средством для ночного наблюдения на открытом пространстве. Компания Guide Sensmart стремится обеспечить любителей отдыха на природе новейшими технологиями и возможностями инновационных устройств. Кроме охоты, этот новый ручной инфракрасный оптический прибор может быть также использован в правоохранительных целях, для поисково-спасательных работ, животноводства, исследования природы и развлечения.