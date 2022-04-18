Хайнань станет примером удачной политики реформ и открытости новой эпохи Китая

Власти Китая пообещали превратить южную островную провинцию Хайнань в порт свободной торговли с мировым влиянием, сделав его примером удачной политики реформ и открытости новой эпохи.

Уникальная роль Хайнаня в политике реформ и открытости Китая была поставлена в центр внимания во время визита на остров председателя КНР Си Цзиньпина, который продлился с воскресенья по среду.

Зона экономического развития Янпу

Во вторник Си Цзиньпин посетил зону экономического развития Янпу в городе Даньчжоу и ознакомился с ходом проведения работ по ее обустройству и строительству порта свободной торговли с учетом китайской специфики.

Назвав Янпу новаторской и демонстрационной частью Хайнаньского порта свободной торговли, он призвал использовать смелые инновации для обустройства зоны, а также приложить все усилия к развитию программы «Один пояс и один путь».

В среду он посетил выставку, посвященную достижениям Хайнаня в развитии политики реформ и открытости, а также строительству порта свободной торговли.

Обладая глубоководным портом и преимуществами особого расположения, Янпу играет важную роль в политике реформ и открытости Хайнаня с момента основания на острове государственной зоны развития в 1992 году.

Янпу расположен в северо-западной части Хайнаня и находится в близкой доступности к зоне свободной торговли АСЕАН, на расстоянии менее 500 морских миль от более чем 10 крупнейших портов региона.

Янпу также является точкой пересечения Нового международного сухопутно-морского торгового коридора — торгово-логистического канала, построенного Сингапуром совместно с провинциями Западного Китая, и «Морского Шелкового пути 21-го века», являющегося частью программы «Один пояс и один путь».

В первом квартале текущего года пропускная способность контейнерных грузов в порту Янпу достигла 403 300 20-футовых эквивалентных единиц, увеличившись на 61,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Достижения Хайнаня в политике открытости

Во время инспекционной поездки в Хайнань Си Цзиньпин также посетил семенную лабораторию и научно-исследовательский институт Океанского университета Китая в городе Санья, а также часть национального парка тропических лесов и окрестности города Учжишань.

В завершение он провел совещание с высокопоставленными должностными лицами провинции, призвав их приложить усилия для превращения Хайнаньского порта свободной торговли в изящную «визитную карточку» Китая.

Он заявил, что Хайнаню необходимо сосредоточить свои усилия на развитии туризма и современного сервиса, высокотехнологичном производстве и тропическом сельском хозяйстве, а также развитии современной промышленной системы.

Он призвал к устранению недостатков в системах и структурах и развитию политики открытости в различных сферах.

Это была первая инспекционная поездка Си Цзиньпина в провинцию с апреля 2018 года, когда он посетил собрание, посвященное 30-летию со дня основания провинции Хайнань и Хайнаньской особой экономической зоны. Тогда он объявил о планах создать экспериментальную зону свободной торговли, охватывающую весь остров, и изучить возможность создания порта свободной торговли с китайской спецификой.

В июне 2020 года китайские власти предоставили генплан строительства Хайнаньского порта свободной торговли, пообещав превратить провинцию в престижный порт международного значения к середине века.

Согласно плану, портовая система свободной торговли, ориентированная на либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, будет «фактически существовать» в Хайнане к 2025 году и станет «более зрелой» к 2035 году.

Власти выразили надежду на то, что Хайнань станет важным шагом в интеграции Китая в мировую экономическую систему.

Год спустя был опубликован закон о Хайнаньском порте свободной торговли, обеспечивающий правовые механизмы для строительства порта на национальном законодательном уровне. Закон уточняет, что Хайнаньский порт свободной торговли охватывает весь остров. Помимо этого, он определяет стратегии и механизмы, направленные на поэтапную либерализацию и упрощение процедур торговли, осуществления инвестиций, трансграничного потока средств, ввоза и вывоза персонала и транспорта, а также обеспечение безопасной передачи данных.