Highlander Partners объявляет о продаже Rotometal

Компания Highlander Partners, L.P. (далее — Highlander), одна из ведущих частных инвестиционных компаний среднего уровня, базирующаяся в Далласе, штат Техас, и имеющая свои представительства в Центральной Европе, сегодня объявила о продаже своей портфельной компании Rotometal (далее — Rotometal или «компания») в рамках выкупа руководством по инициативе ее текущего гендиректора Гжегожа Долбняка (Grzegorz Dołbniak).

Компания Rotometal, расположенная в городе Швебодзин, Польша, специализируется на проектировании и производстве продукции для печатной и перерабатывающей промышленности. Магнитные и печатающие цилиндры компании Rotometal являются критически важными прецизионными инструментами для производителей этикеток для потребительской продукции. Компания успешно конкурирует с крупнейшими игроками в своем сегменте рынка благодаря уникальным техническим ноу-хау, инновационному и уникальному ассортименту продукции и прочным взаимоотношениям с клиентами, налаженным на протяжении многих лет. Компания Rotometal является ведущим производителем вращающихся инструментов для печатной техники в Польше со значительной долей рынка в Европе и переживает быстрый рост по всему миру.

Компания Highlander приобрела контрольный пакет акций компании Rotometal в 2017 году, инвестировав значительные средства в новые и инновационные продукты, расширив производственный потенциал и создав новую международную команду по продажам с прямым охватом ключевых рынков Европы, США и Азии. В 2019 году гендиректором Rotometal стал Гжегож Долбняк, и под его руководством показатель EBITDA почти удвоился, несмотря на воздействие пандемии COVID-19 как на Rotometal, так и на ее клиентов.

«Мы очень рады завершить эту сделку и рады тому, что Гжегож станет держателем контрольного пакета акций компании. Мы очень впечатлены работой его команды за последние три года и вложили значительные средства в развитие компании, чтобы обеспечить дальнейший рост и успех Rotometal в будущем. Очень приятно видеть такой успех», — заявил Джефф Л. Халл (Jeff L. Hull), президент и генеральный директор компании Highlander.

«Мы очень рады за Гжегожа и его команду. Они проделали невероятную работу по превращению Rotometal в лидера в Центральной Европе, и мы желаем им всего наилучшего в дальнейшем развитии компании», — добавил управляющий партнер компании польского подразделения Highlander Partners Central Europe Артур Дзагаров (Artur Dzagarow).

Компания Clifford Chance сопровождала эту сделку в качестве юридического консультанта Highlander.

Флагманские продукты Rotometal представляют собой оригинальные магнитные и печатные цилиндры, поставляемые для печатной и перерабатывающей отраслей. Компания работает в городе Швебодзин, Польша, и насчитывает 160 сотрудников. Rotometal, основанная в 2006 году, реализует свою продукцию клиентам по всему миру, включая США, Европу, Азию, Ближний Восток и Африку.

Highlander Partners, L.P. — частная инвестиционная компания в Далласе, управляющая активами на сумму более 2 млрд долларов. Компания специализируется на инвестировании в целевые отрасли, в которых руководители компании имеют значительный опыт работы и инвестирования. Компания Highlander Partners применяет инвестиционный подход buy and build (купить и развивать), создавая дополнительную ценность как за счет органичного роста компаний, так и за счет поглощений.