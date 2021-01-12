Hikvision оснастила системой интеллектуальной безопасности новые скверы Владивостока

В 2020 году во Владивостоке проводилась масштабная реконструкция общественных территорий – девяти скверов, где жители и гости города смогут отдыхать, заниматься спортом и просто приятно проводить время. Модернизация парков включает в себя не только озеленение и благоустройство территории, но и внедрение новых технологий для повышения комфорта и безопасности посетителей. Концепцию технологического оснащения парков во Владивостоке разработала компания МТС, которая также выступила системным интегратором проекта. Для упрощения процесса пуско-наладки ИТ-инфраструктуры и ее дальнейшей эксплуатации было принято решение использовать системы от одного поставщика, которым стала компания Hikvision.

С помощью интеллектуальной видеоаналитики система ведет подсчет посетителей парка, распознает пол, возраст и лицо человека, что позволяет решать задачи по поиску людей. Например, чтобы найти в парке потерявшегося ребенка, достаточно загрузить в систему его фотографию – интеллектуальный модуль по распознаванию лиц проведет анализ изображений с камер, поможет найти человека и подскажет его точное местоположение. Для обеспечения общественной безопасности система также может работать с базами данных преступников, находящихся в розыске. Еще одна функция – распознавание эмоций – позволит обеспечить дополнительную защиту парка и его гостей от агрессивно настроенных посетителей, выявить подозрительные ситуации на территории парка, чтобы у оператора системы была возможность своевременно отреагировать и принять необходимые меры.

Более 30 двухспектральных тепловизоров будут следить за пожарной безопасностью в скверах, сигнализируя об опасном повышении температуры в зонах мониторинга и оперативно сообщая о возгораниях. Система мониторинга поддерживает работу с фирменной технологией компании Hikvision – AcuSense, которая позволяет классифицировать и фильтровать тревоги. Например, движение небольших животных в кадре, падающие листья, осадки и другие природные явления не вызовут срабатывание сигнала тревоги, в отличие от стандартных систем безопасности. Благодаря этой функции операторы системы могут сфокусировать свое внимание только на действительно значимых событиях и инцидентах.

Салават Галиев, и.о. директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока»: «Мы очень рады, что в Приморском крае есть компании, которые готовы реализовать все наши запросы с точки зрения интеграции технологий в современные общественные пространства. Проект с видеоаналитикой по общественным пространствам — только начало. Это принесет огромную пользу как для самих парков и скверов, так и для нашего понимания, какие сервисы там необходимы для горожан. В итоге все это позволит организовать по-настоящему комфортные места отдыха для жителей Владивостока».

Отличительной особенностью всей системы безопасности в парках Владивостока является использование нейросетевых технологий на базе алгоритмов глубокого обучения. Аналитика Deep Learning не только успешно справляется с поиском людей, но и способна в автоматическом режиме выявлять типовые неправомерные действия, чтобы защитить и посетителей, и имущество парка от действий вандалов.

Единый пункт мониторинга построен на базе профессиональных IP-видеорегистраторов с широким набором функций для видеоаналитики, а также управления данными. Благодаря функциям интеллектуального поиска по отличительным особенностям оператор может за несколько секунд найти нужный кадр в архиве. В основе всей системы используется программное обеспечение HikCentral и дополнительные программные модули для работы с тепловизионными камерами, с аналитикой для распознавания лиц и подсчета посетителей, составления отчетов и ведения статистики.

Алексей Астаев, директор по развитию бизнеса в Центральном федеральном округе, Hikvision Russia: «Мы были рады оказать нашему партнеру – компании МТС – всестороннюю поддержку как по вопросам поставок необходимого оборудования, так и по техническим вопросам, связанным с работой готового решения, подбора необходимых элементов инфраструктуры безопасности для данного проекта. Синергия самого современного оборудования Hikvision и экосистемы МТС позволяют комплексно подходить к проектам и запросам заказчиков, предлагая наиболее эффективные решения на базе наших технологий».

В дальнейшем подобные проекты по безопасности планируется проработать и для других общественных зон отдыха в городе.

О компании Hikvision:

Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning (глубокое обучение).

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru