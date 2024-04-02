Хилинг-отель Green Flow станет частью круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал»

В Бурятии активно поддерживают реализацию хилинг-проекта Green Flow. На территории региона свой третий объект – хилинг-отель Green Flow Байкал – строит отечественная компания ООО «Антерра». Первых гостей отель начнет принимать в 2025 году.

О ситуации с развитием туристической отрасли в республике президенту РФ рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он выступил с докладом 28 марта 2024 года на совещании по вопросам развития федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

На создание масштабных туристических проектов, отметил Алексей Цыденов, в регион будет привлечено 55 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Участие частных инвесторов активно приветствуется. В рамках развития отрасли республика получит 2,5 тыс. новых рабочих мест. Посетителями туристического комплекса ежегодно станут 1,9 млн человек. Из них 471 тыс. сможет остановиться в подготовленном номерном фонде – это 4600 номеров в различных отелях.

Хилинг-направление первой в России начала разрабатывать компания «Антерра», построив в 2017 году в Сочи хилинг-отель Green Flow Роза Хутор. Работая круглый год, курорт обеспечивает посетителям возможности для спокойного оздоровительного отдыха и специальные спа-процедуры. Термальный оздоровительный комплекс Green Flow Лахта Парк открыт компанией в Санкт-Петербурге в 2023 году. Здесь для посетители созданы все условия для расслабления и восстановления.

Гостям гарантировано сервисное обслуживание в соответствии с мировыми стандартами, так как хилинг-отели Green Flow являются членами международной ассоциации «Healing Hotels of the World».

Компания предоставляет своим клиентам услуги высокого качества по оптимальной стоимости за счет сокращения затрат на маркетинг и управленческий аппарат, рассказал Александр Тертычный, гендиректор ООО «Антерра».