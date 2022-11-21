Himera search: новый адрес сайта: поиск еще быстрее, а информации больше

Многие из вас наверняка слышали про поисковый портал Химера Серч, а кто-то даже им регулярно пользовался, например:

Искал информацию о людях;

Пробивал свои, либо чужие задолженности перед судебными приставами;

Проверял историю автомобиля или количество выписанных штрафов;

Проверял юридических лиц и контрагентов;

Узнавал данные своих документов в случае их утери и т.д.

Буквально недавно многие пользователи терялись в догадках, почему же перестал работать «химера серч.инфо». Спешим обрадовать, проблемы были чисто технические, и сейчас у Himera Search: новый адрес сайта. Название осталось прежним, однако «.info» теперь нужно всего лишь сменить на «.net». И вот сайт по пробиву снова работает. Поговорим немного об изменениях.

Himera search – особенности сайта

Сразу отметим, что немного изменилась визуальная составляющая. Главная страница стала более информативной и удобной в части навигации. Так, здесь вам сразу же предлагается перейти в химера бот для более простого и быстрого поиска нужной информации.

Главные же изменения кроются в технической составляющей. Используемые базы данных стали намного обширнее, а значит готовы предоставить исчерпывающую информацию по вашему запросу. Кроме того, в химера пробив теперь еще происходит и значительно быстрее, за счет использования более современного оборудования.

Портал по-прежнему прекрасно функционирует как с персонального компьютера, так и с вашего мобильного гаджета. Тем, кто большую часть времени предпочитает пользоваться смартфонами, рекомендовано использовать химера телеграм. Объем информации не отличается от основной версии сайта, разве что формировать запросы здесь несколько удобнее.

Как и раньше, пользуясь данным интернет-ресурсом, вы абсолютно ничем не рискуете, так как информация черпается из официальных источников. Но к большинству из них у обычных людей нет открытого доступа. Что касается портала химера, то он проанализирует ваш запрос и сразу же начнет искать данные по различным базам. Были устранены некоторые ошибки в алгоритмах поиска и работоспособности самого сайта.

Если вам необходимо найти какую-либо информацию о человеке, компании, автомобиле, документах и т.п., то поисковый портал Himera Search в любое время дня и ночи поможет вам с этим. Просто воспользуйтесь простым поиском и получите то, что вам нужно в максимально короткие сроки.