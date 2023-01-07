Hisense и Leica объединяют усилия, чтобы вывести отрасль лазерного телевидения на новый уровень

На выставке CES 2023 на стенде Hisense 5 января была представлена модель Leica Cine 1, что стало знаком тесного партнерства сторон. На следующем этапе, как заявил управляющий директор компании Leica Smart Projection GmbH Стефан Альбрехт (Stephan Albrecht), Hisense и Leica Camera продолжат укреплять технологическое сотрудничество в сегменте лазерного телевидения, выпуская новые продукты — все они входят в премиальный сегмент и ориентированы на новый уровень качества изображения.

Leica Cine 1, powered by Hisense Laser TV-Technology, is displayed at CES 2023

Причины сотрудничества Hisense и Leica

В последние годы компания Hisense ищет пути развития индустрии лазерного телевидения, а Leica Camera стремится выйти на проекционное поле лазерного телевидения. Два гигантских бренда решили взяться за руки для дальнейшего развития телевидения.

Говоря о причинах такого сотрудничества, глава компании Leica Camera AG Маттиас Харш (Matthias Harsch) заявил, что Leica заинтересована в выходе на активно растущий рынок лазерных телевизоров, но это было бы невозможно без компании Hisense, поскольку она стала одним из мировых новаторов в области лазерных телевизоров с 1700 патентами.

Что касается компании Hisense, она давно осознала важность партнерства, и работа с Leica соответствует ее потребностям в развитии. Разработанная компанией Leica превосходная оптическая технология позволяет лазерным телевизорам Hisense получать более четкие и подробные изображения, что может заложить прочную основу для дальнейшего развития домашних кинотеатров и лазерных телевизоров с короткой фокусировкой.

Leica представила лазерный телевизор Leica Sin 1 на стенде Hisense CES 2023

Благодаря инновационному лазеру с тройной цветопередачей RGB на базе технологии лазерного телевидения Hisense модель Leica Cine 1, представленная на выставке CES 2023, использует опыт проекционных линз Leica и технологию оптимизации изображения Leica (LIOTM) для оптимизации качества изображения и обеспечения высочайшего кинематографического качества просмотра. В течение следующих лет компании Hisense и Leica будут разрабатывать новые технологии, ориентированные на новый уровень качества изображения премиум-класса, что сделает мировую индустрию лазерного телевидения более динамичной.

Используя опыт Leica в области оптики, Hisense планирует дальнейшее расширение глобального влияния в качестве международной компании. Как отметил главный научный сотрудник и генеральный директор компании Hisense Laser Display Co.Ltd. д-р Лю Сяньронг (Liu Xianrong): «Сочетание уникального шарма лазерного дисплея и традиционного качества изображения Leica может улучшить качество просмотра для пользователей».