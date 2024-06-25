Hisense повышает уровень эмоций на UEFA EURO 2024 с помощью своих фан-зон

Hisense, глобальный бренд бытовой техники и потребительской электроники, отмечает свое третье подряд партнерство с чемпионатом UEFA European Championship, проводя серию мероприятий на местах, привлекающих болельщиков, с демонстрацией технологий дисплеев, которые повышают качество просмотра матчей для болельщиков по всему миру.

Hisense Fan Zone

По мере того, как эмоции вокруг чемпионата UEFA EURO 2024 накаляются, любители футбола во всем мире погружаются в острые ощущения турнира. Hisense активно поддерживает этот энтузиазм, официально запустив множество мероприятий для болельщиков на местах. К ним относится турне BEYOND GLORY, фан-зона, кампания муралов BEYOND GLORY и коммерческие демонстрационные зоны, которые создают яркую и увлекательную атмосферу в принимающих городах чемпионата.

Искусно моделируя основанную на сценариях применения среду для бытовой техники Hisense, компания Hisense создала фан-зоны Hisense в Берлине и Мюнхене. В этих зонах демонстрируются продукты компании и интерактивные игры, включая Hisense Training Lab, Goalpost Defense, Samba Dance Steps и Table Football. Эти мероприятия для болельщиков также воплощают приверженность Hisense своему лозунгу «На 2-м месте в мире мы не остановимся».

Посетители также могут лично оценить в фан-зонах Hisense ULED TV U7N — официальный телевизор чемпионата UEFA EURO 2024.

По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.