Hisense повышает уровень эмоций на UEFA EURO 2024 с помощью своих фан-зон

Hisense, глобальный бренд бытовой техники и потребительской электроники, отмечает свое третье подряд партнерство с чемпионатом UEFA European Championship, проводя серию мероприятий на местах, привлекающих болельщиков, с демонстрацией технологий дисплеев, которые повышают качество просмотра матчей для болельщиков по всему миру.
По мере того, как эмоции вокруг чемпионата UEFA EURO 2024 накаляются, любители футбола во всем мире погружаются в острые ощущения турнира. Hisense активно поддерживает этот энтузиазм, официально запустив множество мероприятий для болельщиков на местах. К ним относится турне BEYOND GLORY, фан-зона, кампания муралов BEYOND GLORY и коммерческие демонстрационные зоны, которые создают яркую и увлекательную атмосферу в принимающих городах чемпионата.
Искусно моделируя основанную на сценариях применения среду для бытовой техники Hisense, компания Hisense создала фан-зоны Hisense в Берлине и Мюнхене. В этих зонах демонстрируются продукты компании и интерактивные игры, включая Hisense Training Lab, Goalpost Defense, Samba Dance Steps и Table Football. Эти мероприятия для болельщиков также воплощают приверженность Hisense своему лозунгу «На 2-м месте в мире мы не остановимся».
Посетители также могут лично оценить в фан-зонах Hisense ULED TV U7N — официальный телевизор чемпионата UEFA EURO 2024.
По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.