Hisense совместными с Xbox усилиями привнесла в индустрию игр передовой лазерный дисплей

Hisense, глобальная корпорация по производству бытовой электроники и техники, объявила о новом партнерстве с Xbox с целью вывести впечатления от домашних игр и развлечений на новый уровень за счет передовой технологии лазерных дисплеев.

Партнерство, объединяющее лазерные дисплеи Hisense и Xbox, обеспечит игровому сообществу несравнимые впечатления благодаря более чем 100-дюймовому экрану, которым потребители смогут наслаждаться дома, создав себе комфортную для глаз среду захватывающих игр с реалистичными цветами.

Hisense and Microsoft joint together for Designed for Xbox Program

«Hisense стремится поставлять не только превосходные продукты, но и полное впечатление, рассчитанное специально для игр и домашних развлечений, — прокомментировал Джерри Лю (Jerry Liu), вице-президент Hisense International. — Наше партнерство с программой Designed for Xbox направлено на то, чтобы действительно повысить уровень впечатлений от игр и дать возможность людям во всем мире наслаждаться изображением крупнее натуральной величины на 100-дюймовом графическом дисплее».

Потребители смогут легко подключить свой Xbox к лазерным дисплеям Hisense и насладиться приятными впечатлениями от игр, которые полностью изменят весь процесс игры за счет того, что каждый момент будет крупнее натуральной величины и каждая деталь оживет с исключительной четкостью и точностью.