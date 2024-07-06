Hisense стала ведущим брендом 100-дюймовых телевизоров в первом квартале 2024 года

Компания Hisense стала ведущим в мире брендом 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года, и в качестве официального партнера UEFA EURO 2024 открывает для потребителей эпоху 100-дюймовых телевизоров.

Hisense brings consumers into the 100-inch TV era

Потребители могут получить доступ к просмотру реалистичного изображения матчей на 100-дюймовом экране благодаря нескольким модельным линиям телевизоров Hisense, отличающихся новейшими технологиями формирования изображения и звука.

Обработчик Hisense Hi-View повышает общее качество изображения, обеспечивая натуральные цвета, прекрасную контрастность, четкость движения и деталей. Технология Quantum Dot Colour создает еще более реалистичное изображение из более чем миллиарда цветов, повышая их сочность и глубину. До 40 000 зон локального затемнения матричной подсветки и пиковая яркость до 10 000 нит обеспечивают лучшее изображение, от самых темных участков до самых ярких белых.

Телевизоры Hisense ULED удостоены таких наград, как премия за инновации от CES и премия «Выбор редакции» от Tom’s Guide. PC Mag называет их «лучшим выбором с учетом цены и характеристик», Digital Trends хвалит их «мгновенную привлекательность и визуальное воздействие», а Rtings хвалит их «минимальное размытие движущихся объектов».

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024.