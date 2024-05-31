Hisense станет официальным поставщиком экранов VAR для UEFA EURO 2024

Глобальный бренд бытовой техники и электроники Hisense объявил о том, что он станет официальным поставщиком экранов VAR для UEFA EURO 2024, на симпозиуме по спортивному маркетингу 2024 года в Циндао, Китай. Компания предоставит самые современные решения для центральной комнаты VAR в Лейпциге, Германия. Это первый случай, когда УЕФА предоставил эксклюзивные права одному из своих спонсоров, и это основывается на недавнем назначении Hisense официальным партнером UEFA EURO 2024, что еще больше укрепляет спонсорство компании на Чемпионате Европы благодаря ее технологическому опыту.

Технология VAR (видеопомощники судьи) в футболе использует видеоматериалы и команду судей для рассмотрения и содействия решениям судьи на месте, обеспечивая большую точность и справедливость в ключевых моментах, таких как голы, инциденты в штрафной площади, красные карточки и ошибочная идентификация. Полуавтоматическая технология определения офсайдов УЕФА (SAOT) станет частью системы VAR для поддержки более быстрых решений в матче.

На протяжении всего турнира видеопомощники судьи будут базироваться в Международном вещательном центре в Лейпциге, где они будут просматривать игры на экранах Hisense. Компания Hisense также обеспечила права на брендинг и дизайн для всех экранов судей сбоку поля. Таким образом, во время просмотров VAR бренд Hisense будет заметно отображаться на игровой площадке и на гигантских экранах стадиона.

Назначение в качестве официального поставщика экранов для VAR демонстрирует достижения Hisense в области технологий отображения, накопленные за последние пять десятилетий. Продажи Hisense TV неизменно обеспечивали вторую позицию во всем мире в течение двух лет подряд и неуклонно приближались к первому месту. В частности, на европейском рынке Hisense TV значительно увеличил продажи на 35,9% в годовом исчислении в первом квартале этого года.

Hisense LED Board at UEFA tournament

«В УЕФА рады, что компания Hisense привержена турниру национальных сборных, в частности, предоставляя экраны VAR для турнира. Передовая экранная технология Hisense поддержит судейские команды VAR в рассмотрении и оказании помощи в принятии решений на местах, обеспечивая большую справедливость на предстоящем UEFA EURO 2024», — сказал Ги-Лоран (Guy-Laurent), директор по маркетингу УЕФА.