Hisense TV занял второе место в мире в первом квартале 2024 года

Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, укрепил свои позиции в мировом секторе бытовой техники. По последним данным ведущего международного исследовательского института рынка Omdia, мировые поставки телевизоров Hisense за первый квартал 2024 года составили в общей сложности 6,32 млн единиц, заняв второе место на мировом рынке с 2022 по первый квартал 2024 года.

Доля Hisense в мировом объеме поставок телевизоров в первом квартале 2024 года составила 13,6%, а доля выручки от глобальных поставок — 12,1%. В настоящее время Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания Hisense также получила мировую долю продаж лазерных телевизоров в первом квартале 2024 года в размере 53,4%.

Hisense Mini-LED ULED TV U7N is the official TV of the UEFA EURO 2024™

Hisense Mini-LED ULED U7N — это официальный телевизор UEFA EURO 2024. Благодаря высокой частоте обновления 240 Гц и режиму 120Hz Ultra Motion и AI Sports Mode, U7N перенесет зрителей в самое сердце игры.

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024, Hisense недавно запустила кампанию «BEYOND GLORY» с участием глобальных амбассадоров Икера Касильяса и Мануэля Нойера. Кампания знаменует собой третий подряд чемпионат Европы по футболу, который Hisense проводит в партнерстве с этим событием, предоставляя важную возможность связывать бренд Hisense с потребителями по всему миру.

По данным Omdia, Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100″ телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.