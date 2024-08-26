Hisense вместе с Black Myth: Wukong переопределяют стандарты для игр 3A на больших экранах

Выход игры Black Myth: Wukong ознаменовал собой шаг вперед в игровой индустрии. Китайская AAA-игра в сочетании с возможностями отображения Hisense предлагает путешествие в богатый мир китайской мифологии.

Первый в истории Китая игровой шедевр уровня ААА, Black Myth: Wukong — это выдающееся достижение, которое переопределяет возможности Китая в области разработки компьютерных игр. Чтобы сохранить историческую достоверность внутриигровой архитектуры, съемочная группа тщательно реконструировала такие известные достопримечательности, как храм Линъинь в Ханчжоу (Hangzhou) и храм Шисы в Лишуе (Lishui), провинция Чжэцзян (Zhejiang), создав огромную виртуальную библиотеку древнекитайских сооружений. Помимо собственно игрового процесса, Black Myth: Wukong — еще и культурный артефакт и кинематографическое чудо, воспевающее дух китайской эстетической традиции.

Игра Black Myth: Wukong изобилует яркими, эффектными сценами с высококонтрастным изображением, которые бросают вызов возможностям обычных телевизоров. Телевизоры серий ULED Mini-LED U7 и QLED E7 PRO от Hisense, официально рекомендованные для этой игры, идеально подходят для воспроизведения темных участков изображения, погружая игроков в более аутентичный и захватывающий мир китайской мифологии.

Hisense в сотрудничестве с командой разработчиков игры создала для своих телевизоров графический режим Black Myth: Wukong. Индивидуальные настройки цвета, технология HDR (Total HDR Solution), точная калибровка цвета (3D Color Master) и повышенная детализация темных участков изображения помогают передать китайскую эстетику вселенной Black Myth: Wukong.

Два телевизора премиум-класса от Hisense имеют встроенную частоту обновления 144 Гц и обеспечивают плавный игровой процесс с низким временем задержки благодаря расширенным функциям, таким как ALLM, AMD FreeSync Premium и HDMI 2.1.

Процессор Hi-View Engine, которым оснащены телевизоры ULED от Hisense, использует вычислительный алгоритм качества изображения для достижения мгновенной и точной подстройки света, что значительно уменьшает размытость движения и создает эффект непрерывности в динамичных сценах. Функция настройки качества изображения на основе искусственного интеллекта помогает интеллектуально определять основной объект на изображении и автоматически оптимизировать глубину резкости, позволяя рассмотреть во всех деталях золотой посох Сунь Укуна.