Hisense вместе с Black Myth: Wukong улучшает впечатления от игры с помощью новой функции

Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, объявила о своем глобальном партнерстве в сфере игр с долгожданной ролевой игрой Black Myth: Wukong. Вместе с глобальным выпуском игры объявлено о появлении эксклюзивного режима изображения Black Myth: Wukong на определенных моделях телевизоров Hisense для улучшения впечатлений от игры.

Hisense ULED Mini-LED U7 and QLED E7 PRO TVs are the official recommended TVs for Black Myth: Wukong

В качестве официального глобального партнера Black Myth: Wukong компания Hisense представляет серии телевизоров ULED Mini-LED U7 и QLED E7 PRO как официальные рекомендованные телевизоры для этой игры.

Достижением сотрудничества является эксклюзивный режим изображения Black Myth: Wukong. Используя передовые технологии Hisense, этот режим улучшает визуальное качество игры с помощью динамического диапазона HDR, точной калибровки цветов и улучшенной детализации темных участков изображения, обеспечивая более яркие цвета и насыщенные детали. Совместно с Dolby этот режим также обеспечивает объемный аудиовизуальный эффект, соответствующий звуковому дизайну игры. И во время интенсивных батальных сцен, и в более тихие моменты режим изображения Black Myth: Wukong обеспечивает игрокам максимально яркие впечатления от игры.

Режим изображения Black Myth: Wukong доступен на телевизорах серий Hisense UX, U8N, U7N, E7N PRO, Q7N и S7N в 2024 году.