Hisense выпускает новые телевизоры на Ближнем Востоке

Компания Hisense, бренд по производству техники для потребителей объявила о выпуске своих новейших телевизоров ULED X и U8 в ОАЭ.

В 2022 году телевизоры Hisense заняли 2 место в рейтинге мировых поставок телевизоров, а в том же году они выиграли премию Dubai Quality Global Award за выпуск серии высококачественных продуктов и услуг, специально ориентированных на местный рынок Дубая.

Разработанная компанией Hisense 110-дюймовая модель ULED X, впервые представленная на выставке CES в этом году, была удостоена премии CES 2023 Innovation Award за передовые оптические системы, выдающуюся обработку изображений и ведущие в отрасли технологии отображения. Она реформировала стандарт высококачественного изображения LCD TV, повысив яркость, контрастность, улучшив изображение, и выведя его на совершенно новый уровень.

Приверженность компании Hisense инвестированию в технологические исследования и разработки подкрепляется 23 международными научно-исследовательскими центрами по всему миру. И когда речь заходит о предоставлении качественной техники, первостепенное значение имеет также привлечение и удержание лучших местных специалистов, повышающих эффективность всей организации. На протяжении многих лет компания непрерывно инвестировала средства в местных руководителей, экспертов по продажам, маркетингу, цепочкам поставок и многие другие должности в целях содействия созданию высоколокализованной рабочей группы.

Выступая на мероприятии, посвященном презентации новой продукции в Дубае, вице-президент компании Hisense International Джерри Лю прокомментировал это событие следующим образом: «Наша компания в Дубае стала одной из самых быстрорастущих зарубежных компаний Hisense. В период с 2018 по 2022 год узнаваемость бренда Hisense на рынке ОАЭ выросла с 48% до 78% –это прирост на 25%. Капитал бренда также вырос с 57 до 145, увеличившись более чем на 154%. Влияние бренда Hisense из года в год постепенно растет, планомерно превращаясь в ключевую площадку для зарубежных брендов Hisense и значительно расширяя зону покрытия. Основная миссия Hisense – предоставить научно-технические инновации, занять лидирующую позицию в области передовых технологий производства с использованием искусственного интеллекта, а также осчастливить миллионы семей высококачественной продукцией и услугами».