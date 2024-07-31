Hisense выпустила первый в мире ультракороткофокусный проектор для Xbox

Компания Hisense объявила о том, что ее проектор PX3-PRO серии Laser Cinema сертифицирован как «разработанный для ограниченной серии Xbox».

Обеспечивая ощущение премиум-класса в сочетании с полнейшей совместимостью, удобством plug-and-play и специально настроенными для игры на Xbox функциями, сертификация проектора PX3-PRO как «разработанного для ограниченной серии Xbox» гарантирует игрокам непревзойденные впечатления от игры и комфорт для глаз, реалистичные цвета и захватывающую игровую среду, отмечает компания.

Обработка с временем отклика менее 6 микросекунд улучшается посредством технологии MEMC. Функция Auto-Low Latency Mode определяет, что игровая консоль включена и автоматически оптимизирует настройки проектора.

Уровни звука обеспечивают ощущение глубокого погружения в игровую среду благодаря встроенным фронтальным динамикам Harman Kardon мощностью 50 Вт. В сочетании с Dolby Atmos звучание премиум-класса полностью погружает игрока в любимые игровые сценарии.

Благодаря отсутствию вредного излучения синего света и технологии светоотражающей визуализации PX3-PRO создает условия для комфортного просмотра целых сезонов сериалов и интегрирует комфорт во впечатления от просмотра. Благодаря ультракороткофокусной конструкции PX3-PRO обладает универсальностью и подходит для самых разных комнат и экранов.